Élection partielle : 5 candidats en mode séduction dans Fort Whyte

Fort Whyte est une circonscription peuplée de gens aisés et, en temps normal, c'est un des châteaux forts du Parti progressiste-conservateur du Manitoba (PC). Mais après l'élection partielle du 22 mars prochain, cette circonscription pourrait bien causer la surprise et changer d’allégeance.

Rien n’est acquis pour le Parti progressiste-conservateur du Manitoba PC dans le comté de l’ancien premier ministre Brian Pallister, alors que la popularité du parti est en chute libre depuis la pandémie. L’élection de Heather Stefanson à la tête du parti, qui devait apporter un nouveau souffle, n’a pas réussi à renverser cette tendance.

Si cet effondrement de l’appui populaire se fait sentir jusque dans le bastion conservateur qu’est Fort Whyte, cela pourrait mettre en évidence les défis que le parti rencontrera pour remporter l’élection générale prévue en 2023.

Une courte victoire ou une perte pourrait signaler assez fortement que le Parti progressiste-conservateur du Manitoba PC est vraiment en danger dans Winnipeg , indique le professeur de science politique de l’Université du Manitoba, Christopher Adams, en faisant référence à des sondages récents selon lesquels le Nouveau Parti démocratique (NPD) a le vent dans les voiles dans la capitale manitobaine, en particulier dans les régions plus riches de la ville.

Les conservateurs tentent de conserver la circonscription de Fort Whyte, que Brian Pallister avait remporté en 2019 avec 67 % des voix exprimées. Le Nouveau Parti démocratique NPD était arrivé au deuxième rang avec 18 % du vote.

Les conservateurs présentent un candidat vedette, l’ancien joueur des Blue Bombers de Winnipeg et entrepreneur accompli, Obby Khan.

Ses adversaires sont cependant loin d’être de parfaits inconnus : le libéral Willard Reaves est lui aussi un ancien des Blue Bombers et la candidate néo-démocrate Trudy Schroeder a été la directrice générale de l’Orchestre symphonique de Winnipeg et, auparavant, du Festival Folk de Winnipeg.

Nicolas Geddert représente le Parti vert et Patrick Allard est un candidat indépendant.

Une feuille de route qui dit tout

Si les électeurs de Fort Whyte en ont assez des progressistes-conservateurs, Obby Khan ne le voit pas. Il dit que l’accueil aux portes est positif. Les électeurs lui disent qu’ils sont heureux qu’il se présente dans cette course, affirme-t-il en ajoutant qu’il ne tient pas la victoire pour acquise.

Chaque élection est une bataille, chaque partie que j’ai jouée a été une bataille, et toutes les entreprises sont ouvertes à la concurrence, n’est-ce pas? , dit-il.

Si Obby Khan (à gauche, avec le bénévole Jonathah Daman) est le favori pour remporter cette course, rien n'est acquis pour les conservateurs dans Fort Whyte. Photo : Radio-Canada / Ian Froese

Obby Khan est fier de ses accomplissements depuis sa retraite de la Ligue nationale de football en 2012, après une carrière de neuf ans comme footballeur.

Depuis, il a ouvert la chaîne de restaurants Shawarma Khan, la compagnie de jus Green Carrot et plus récemment, le site de vente en ligne GoodLocal. Tout cela, dit-il, en œuvrant pour des causes à titre bénévole.

Je demande aux gens de voir l'entièreté de ce que j’ai fait et ensuite de voter pour moi parce que je serai cette voix forte pour Fort Whyte.

Obby Khan apprécie le Parti progressiste-conservateur du Manitoba PC parce qu’il est responsable sur le plan fiscal et soucieux des problèmes sociaux et parce qu’il appuie les petites entreprises.

Sur la gestion de la pandémie par les conservateurs, le candidat reconnaît les défis que la pandémie a posés au gouvernement.

Je veux dire, fallait-il, devaient-ils, pouvaient-ils… ; je pense que le gouvernement a fait du mieux qu’il a pu avec les conseils et avis reçus de la santé publique, des médecins et des experts , dit-il.

Personne ne savait ce qui arrivait ni ce qui allait arriver.

Sa posture de candidat favori pour remporter l’élection partielle en fait aussi la cible des partis de l’opposition.

Il a été critiqué pour une subvention de 500 000 $ accordée par la province à son entreprise GoodLocal. Il rétorque que la somme a servi à appuyer la vente en ligne des produits de 450 entreprises du Manitoba.

Qu’est-ce que l’opposition a fait pour aider les petites entreprises à ce niveau et à cette échelle?

Willard Reave, l’autre ancien Blue Bombers

Le candidat libéral Willard Reaves fait du porte-à-porte depuis le mois de novembre.

Son engagement pour devenir le prochain député du comté est évident pour les électeurs de Fort Whyte, affirme-t-il.

Willard Reaves fait du porte-à-porte dans la circonscription depuis le mois de novembre et n'a pas laissé le temps froid le ralentir. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Depuis qu’il est devenu le candidat libéral pour cette circonscription en novembre, il cogne aux portes six jours par semaine, par tous les temps.

Quand il faisait très froid cet hiver, il disait aux électeurs qu’en politique aussi, le temps n’est pas toujours au beau fixe.

Il faut prendre le bon comme le mauvais, et en ce moment, en politique, ce n’est pas beau , dit-il.

Willard Reaves était un joueur vedette des Blue Bombers dans les années 1980. Depuis, il a travaillé pour le ministère de la Justice du Manitoba ainsi que dans la vente au détail. Il admet avoir voté conservateur dans le passé, mais ajoute qu’il s’est senti frustré par les décisions du gouvernement. Il ajoute que le système de santé est en plein désarroi, ce que sa femme infirmière peut confirmer.

La façon dont on a traité notre système de soins de santé, ça me met en colère.

Les libéraux ont investi beaucoup dans cette course qui pourrait leur donner un précieux quatrième siège à l’Assemblée législative.

Cela leur permettrait de retrouver le statut de parti officiel qu’ils ont perdu aux dernières élections générales, et d’avoir plus de temps pour s’exprimer à la période de questions.

Willard Reaves dit qu’il ne se serait pas porté candidat s’il ne croyait pas en ses chances.

Je n’ai jamais joué pour une deuxième place.

Envoyer un message au gouvernement

La candidate néo-démocrate Trudy Schroeder reconnaît que Fort Whyte n’a pas été encline à appuyer le Nouveau Parti démocratique NPD dans le passé, mais elle pense que les électeurs pourraient vouloir envoyer un message à un gouvernement qui s’est égaré.

Quand je rencontre des gens qui sont des conservateurs endurcis, je leur dis : vous savez quoi, je ne vous demande pas de vous marier avec moi. Ce n’est pas un engagement pour la vie.

Trudy Schroeder se tient à jour sur le porte-à-porte fait par les membres de son équipe. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Un vote pour le Nouveau Parti démocratique NPD est plutôt une façon de dire aux conservateurs qu’ils doivent faire mieux, qu’ils ne doivent pas vous tenir pour acquis , leur dit-elle.

Trudy Schroeder demande aux électeurs de ne pas opter pour les libéraux, en rappelant que le Nouveau Parti démocratique NPD , qui détient 17 sièges à l’Assemblée législative, est une opposition plus forte.

Le gouvernement ne changera pas si je suis élue, mais ce dont on a besoin en ce moment, c’est de plusieurs voix capables de formuler une pensée, de bouger, de le forcer à choisir la bonne direction, maintenant.

Son parcours professionnel, dit-elle, donne aussi une indication de ses habiletés politiques. Elle a géré des déficits importants en réussissant à les réduire alors qu’elle dirigeait le Festival Folk et l’Orchestre symphonique de Winnipeg. Elle affirme que sa capacité à gérer un budget très serré est presque légendaire .

Je ne change pas les choses en faisant des compressions, mais en faisant croître les organisations, en trouvant de nouvelles occasions , dit-elle.

Trudy Schroeder s'est déjà engagée à faire campagne aux élections générales de 2023 et à renforcer la présence au Nouveau Parti démocratique NPD dans la circonscription.

Écologie et logement

Pour le Parti vert, l'élection partielle est surtout une occasion de préparer la prochaine élection générale.

Nicolas Geddert est le candidat du Parti vert dans Fort Whyte. Le parti ne détient aucun siège à l'Assemblée législative en ce moment. Photo : Radio-Canada / Ian Froese

Le candidat dans Fort Whyte, Nicolas Geddert, était aussi le candidat du parti en 2019, dans la circonscription d’Elmwood. Il dit que sa campagne donne aux nouveaux jeunes membres la chance de se faire la main.

Quand je me sens désillusionné et découragé par la politique, je vais aux rencontres de notre comité jeunesse et ça me donne la conviction que nous serons OK , dit-il.

Nicolas Geddert a travaillé dans le domaine du logement. Il aimerait explorer des façons d’augmenter le nombre de maisons écologiques et socialement responsables.

Il aimerait aussi que le gouvernement finance et appuie davantage les organismes offrant des services sociaux.

La candidature d’un militant contre les mesures sanitaires

Le candidat indépendant Patrick Allard a ouvertement critiqué les mesures sanitaires du gouvernement pendant la pandémie.

Le candidat indépendant Patrick Allard dit vouloir représenter ceux qui n'ont pas de voix à l'Assemblée législative. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Il a été arrêté parce qu’il aurait participé à des rassemblements extérieurs sans égard aux limites imposées par la santé publique. Il aurait aussi encouragé des gens à bloquer des rues menant au stade de football IG Field, parce que seules des personnes vaccinées pouvaient assister aux parties des Blue Bombers.

Je suis d’accord avec la nécessité de se conformer aux lois, affirme-t-il cependant. Je suis aussi d’accord avec le fait que si on n’aime pas la loi, on peut se présenter pour la changer.

Il veut que les décisions de la santé publique soient débattues en chambre plutôt que ce soit le gouvernement qui les approuve. Il ajoute qu’il n’est pas le candidat d’un seul enjeu et qu’il donnera une voix à ceux qui sentent qu’ils n’en ont pas.

Le vote par anticipation se poursuit jusqu’au 17 mars et l’élection a lieu le 22 mars.

Avec des informations de Ian Froese