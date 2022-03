Polar Bear Cup : Sabrina Blanchet remporte la course sur ovale

Pour la petite-fille du légendaire Gaston Ferland, premier pilote à franchir la barre des 100 milles par heure, la Polar Bear Cup était une pratique en vue du Championnat du monde Eagle River, qui aura lieu au Wisconsin, en janvier prochain.

Cochrane était la seule course sur ovale à avoir lieu dans l'Est canadien, les autres ayant dû être annulées en raison des normes sanitaires.

En mars 2020, Sabrina Blanchet est devenue la première femme à participer à une finale en Pro Champ au Championnat du monde au Wisconsin. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Surnommée Super girl , Sabrina Blanchet est basée à Drummondville au Québec et vient régulièrement dans le Nord de l'Ontario pour s'entraîner.

À Drummondville, la glace n'était pas prête encore. On sait qu'ici à North Bay il fait plus froid. Les lacs sont pas mal prêts. On avait des amis qui ont une track à North Bay et on les a contactés et on est descendu pour faire des tests.