À Lviv, la normalité en guise de résistance

Malgré les bombardements incessants dans le sud et dans l’est de l’Ukraine, la ville-refuge de Lviv, située dans l’ouest du pays, retrouve des airs de normalité. Même les missiles qui ont frappé une base militaire où l’OTAN a établi un centre de formation à 45 kilomètres de là n’empêchent pas les citoyens de sortir de chez eux pour profiter de leur liberté.

Devant le majestueux édifice de l’opéra de Lviv, des centaines de familles se promènent dans le grand parc par un beau dimanche ensoleillé après la grisaille des dernières semaines.

Un drapeau ukrainien accroché à un haut-parleur flotte au vent. Un jeune homme bat la mesure pendant que ses complices, bassiste et violoniste, se laissent transporter par la musique en jouant des chansons populaires ukrainiennes.

Des dizaines de spectateurs s’assemblent, téléphone cellulaire à la main. Ode à la liberté et pied de nez à l’envahisseur russe, de la musique porteuse d’espoir résonne dans le parc de Lviv. La ville entière en a besoin.

Après deux semaines de peur et d’angoisse, la vie reprend ses droits. Des enfants se chamaillent près d’une œuvre d’art dans un parc public. Tout près de là, une mère de famille veut faire immortaliser cette journée radieuse. Un artiste de rue dessine son portrait, une œuvre à conserver précieusement.

Deux joueurs d'échecs sur un banc de parc à Lviv par une journée ensoleillée malgré les sirènes d'alerte. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Plus loin, sur un autre banc, c'est le choc des générations. Une intense partie d’échecs oppose la sagesse du champion de ce parc à la fougue d’un jeune qui semble perdu dans ses réflexions et dans ses stratégies.

Quelques coins de rue plus loin, des clients retournent au restaurant. De plus en plus de commerces fonctionnent normalement à Lviv.

Linda et Diana, elles, errent dans la ville. Ces deux étudiantes en enseignement à l’université de Lviv n’ont aucune destination en tête, seulement la vague intention de faire quelques courses et de se retrouver. Bouffée d’air frais dans un monde oppressant.

Linda voulait sortir pour qu’on se change les idées, dit Diana. On a fait beaucoup de bénévolat dans différents organismes d’aide récemment. C’est déprimant par moments de côtoyer toute cette souffrance.

Une place publique de Lviv et des passants qui magasinent des livres d'occasion. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Sur un autre banc du parc, Loubov et deux de ses deux filles retrouvent d’autres membres de leur famille. Elles sont toutes arrivées d’Irpin, près de Kiev, il y a quelques jours. Elles s’apprêtent à aller visiter le frère de Loubov à l’hôpital de Lviv.

Mon frère a été blessé par des balles dans le dos sur la ligne de front à Kherson , peine à dire Loubov, les larmes aux yeux en regardant son aînée de 14 ans. Le capitaine de son groupe a déserté et mon frère a pris les commandes. Il est grièvement blessé, mais ça devrait aller.

Le reportage de Philippe Leblanc

Dans ce monde de peur et de douleur, l'insouciance touchante de Nastounia, assise sur sa maman, est désarmante.

Moi, j’adore Lviv , dit-elle, les yeux espiègles. Il y a un grand magasin de chocolats et de caramels. Il y a un McDonald ici, mais il est fermé. C’est vraiment dommage!

La guerre semble si loin quand on a 10 ans! Mais ne dites pas mon âge aux autres. C’est un secret, d'accord?

L'insouciance touchante de Nastounia, qui ne veut pas qu'on dise son âge. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Ailleurs en ville, un petit marché aux puces improvisé reprend vie près d'une église. On y trouve de vieux vinyles de Pink Floyd et de Michael Jackson, des bibelots, des écharpes traditionnelles confectionnées à la main et beaucoup de livres d'occasion.

Parmi les flâneurs, Irania ne lâche pas la main de son Pavla, comme si tout son amour pouvait chasser l’apocalypse ukrainienne. Pavla vient d’acheter un recueil de nouvelles classiques russes, des histoires d’amour.

Les boutiques et les cafés sont ouverts ici, souligne Irania. Il faut bien qu’on savoure chaque parcelle de normalité. C’est quand même un drôle de sentiment, parce qu’on pense sans arrêt à nos amis qui sont dans les villes assiégées et qui ne peuvent pas en profiter.

Une rue affairée de Lviv malgré la guerre. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Irania et Pavla arrivent de Kiev. Ils ne savent pas où ils iront au cours des prochains jours. Ils doivent penser à se bâtir une vie en attendant la fin de la guerre.

Soudainement, les sirènes d’alerte viennent troubler cette résilience en fin de matinée. Elles annoncent un raid aérien. C’est un autre rappel de la guerre dans le pays après le bombardement, quelques heures plus tôt, d’une base militaire près de Lviv.

Ville-refuge et base humanitaire internationale, Lviv est encore en sûreté. Les résidents et les réfugiés ne craignent pas les bombardements, mais ils savent que ce sentiment de sécurité demeure fragile.