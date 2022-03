Des militants pro-ukrainiens d’Ottawa réclament une zone d’exclusion aérienne

La manifestation a pris une dimension politique alors que la guerre fait rage depuis 18 jours en Ukraine.

De nombreux militant d'Ottawa ont exigé des gestes concrets de la communauté internationale pour une protection aérienne au-dessus de l’Ukraine.

Que ce soit par les pays voisins, l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN ou avec des fournitures d’armes antiaériennes [il faut] arrêter les avions de chasse russes, les bombardiers ainsi que les fusées , déclaré Borys Blaniuk, le trésorier de la succursale d’Ottawa du congrès ukrainien canadien.

Plus des ressources exigées pour l'accueil de réfugiés

Les manifestants ont également réclamé plus de ressources afin de mieux accueillir les réfugiés et faciliter leur entrée au Canada.

Borys Blaniuk, le trésorier de la succursale d’Ottawa du congrès ukrainien canadien. Photo : Radio-Canada / Vincent Yergeau

On voudrait remercier le gouvernement fédéral d’avoir déjà commencé à prendre l'initiative pour faciliter un peu le processus. Par contre, on constate aussi qu’on commence à avoir des difficultés par rapport à l'administration, entre autres, de visas pour permettre à ces réfugiés de venir au Canada , rapporte M. Blaniuk

« Pour fournir vraiment le soutien, c’est difficile, parce que là, ça repose vraiment sur les bénévoles » — Une citation de Borys Blaniuk, le trésorier de la succursale d’Ottawa du congrès ukrainien canadien.

Plusieurs bénévoles sont mobilisés, mais leur portée d’intervention sur le terrain à ses limites, souligne M. Blaniuk

Nous ne sommes pas des experts en la matière et nous ne sommes pas certains de ce qui attend ces personnes qui viennent d'arriver. Oui on peut aider comme on peut, mais ça va prendre une certaine aide du gouvernement fédéral , note le trésorier de la succursale d’Ottawa du congrès ukrainien canadien.

La bureaucratie canadienne inquiète

Certaines personnes qui tentent de faire venir leurs proches au pays étaient présentes à la mobilisation à Ottawa. Elles ont d’ailleurs raconté que les autorités leur avaient demandé, notamment, de fournir des données biométriques des personnes attendues au Canada, ce qui peut être difficile à obtenir dans un contexte de guerre et ce qui ralentit les démarches.

Natalya Senyuk, une Ukrainienne d’Ottawa qui tente de faire venir ses beaux-parents au Canada, déplore la lenteur des autorités.

Les réactions du gouvernement ne sont pas assez rapides pour répondre aux besoins. Ce qu’on veut, c’est qu’on fasse le plus vite possible, parce que les bombardements continuent et il y aura même encore plus de réfugiés , dit-elle.

Plusieurs militants se questionnent toujours sur la prise en charge financière des réfugiés qui arriveront dans la région ainsi que sur tout ce qui a trait au logement.

D'ailleurs, si les militants ont choisi l'hôtel de ville d’Ottawa pour se faire entendre, c’est qu’ils ont l'intention d’interpeller aussi la ville, notamment pour évaluer la possibilité de libérer des logements pour accueillir la vague d’Ukrainiens qui s’apprêtent à arriver.

Avec les informations de Nafi Alibert.