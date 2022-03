Emplois verts et transition juste

La conférence était organisée par Climate Justice Saskatoon, en collaboration avec 350 Canada.

Selon les organisateurs, une cinquantaine de personnes se sont présentées à l'évènement.

Parmi les panélistes se trouvaient le PDG de First Nations Power Authority (FNPA), Guy Lonechild, la directrice de la section nationale d’Iron and Earth, Ana Guerra Marin, le coordinateur de campagne des Prairies du Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, Brahm Enslin, et le chargé de programme de Blue Green Canada, Jamie Kirkpatrick.

Une transition juste, c’est un plan qui prend en compte où nous sommes, où nous devons aller et comment nous devons nous y rendre , affirme la candidate du NPD au niveau fédéral, Claire Card, également membre de Climate Justice Saskatoon. Il faut avoir un plan résilient, robuste, et utile.

Claire Card affirme qu’un avenir écologiquement responsable n’exclut pas d’emblée les travailleurs issus des industries fossiles.

« Il n’y a pas de ‘nous’ et de ‘eux’. Nous sommes tous dans le même bateau. » — Une citation de Claire Card, membre de Climate Justice Saskatoon

Nous tenons à nous assurer que les entreprises paient leur juste part à leurs employés , ajoute Claire Card.

On n’arrêtera pas d’utiliser des combustibles fossiles du jour au lendemain, prévient Claire Card, mais nous devons développer un plan étape par étape, afin de soutenir les communautés. Selon la candidate néo-démocrate, les Prairies ressentiront assurément les impacts des changements climatiques.

Le propriétaire de Vereco Smart Green Homes, Ian Loughran, est commanditaire de l’événement. Selon lui, les solutions de rechange écoénergétiques sont de plus en plus populaires. Tant qu’on produit de l’énergie, c’est ça l’important , conclut Ian Loughran.

La semaine dernière, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié un nouveau rapport indiquant que les effets des changements climatiques se font déjà sentir partout dans le monde.

Avec les informations de Dayne Patterson