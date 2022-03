À New York, la police cherche un tueur de sans-abris

Selon les premières investigations, le suspect a d'abord tiré avec une arme à feu sur un homme de 38 ans qui a été retrouvé blessé mais en vie au petit matin dans le quartier de Lower Manhattan.

Puis, un peu avant 17 h samedi, dans le même quartier, les policiers ont retrouvé un autre homme sans vie dans son sac de couchage, blessé à la tête et au cou. D'après des images de vidéosurveillance, le suspect lui a tiré dessus vers 6 h du matin alors qu'il dormait, soit peu de temps après le premier incident.

« Ces actes sont délibérés et affreux. Deux personnes se sont fait tirer dessus parce qu'elles dormaient dans la rue. Elles ne commettaient pas un crime : elles dormaient dans la rue. » — Une citation de Eric Adams, maire de New York

Eric Adams et la police ont appelé les dizaines de milliers de sans-abris que compte New York à éviter de dormir dans la rue et à rejoindre les services d'hébergement d'urgence de cette ville de près de neuf millions d'habitants.

New York compte de très nombreux sans-abris qui dorment dans les rues et le maire démocrate, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, a annoncé à la mi-février un plan pour déloger ceux qui s'installent dans le gigantesque réseau souterrain de métro, notamment l'hiver, quand les températures descendent fréquemment sous zéro degré Celsius.