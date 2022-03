Un planchodrome ouvert à longueur d’année au REAL District de Regina

Cette section de l’immeuble, gérée par la Regina Exhibition Association ltd, est habituée à accueillir du bétail et des véhicules lors d'événements comme le Agribition.

Désormais, les planchistes occupent le Canada Centre, un espace de 15 000 pieds carrés, situé à proximité de quatre terrains de basketball, un centre de tennis léger, et un espace réservé aux équipes de volleyball.

Le planchodrome est doté de rails et de rampes, et d’autres installations seront ajoutées au fil des ans, selon le président de la coalition de planchistes de Regina, Shane Reoch.

On a eu beaucoup de planchistes cette semaine et je pense que ça va prendre de l’ampleur dans les semaines à venir , affirme Shane Reoch, ravi que l’espace soit désormais accessible au grand public.

À 13 ans, le planchiste Ray Crozier est content de pouvoir pratiquer le sport en hiver. Photo : Radio-Canada / Matt Duguid

À peine ouvert, le centre accueille déjà néophytes et vétérans, comme Ray Crozier, 13 ans, et Logan Lupanko, qui, à 20 ans, pratique le sport depuis une décennie déjà.

Je pense que c’est important d’avoir un centre protégé contre les intempéries, explique Ray Crozier, qui s’intéresse à cette discipline depuis quelques années. Sinon il faut tout arrêter pendant l’hiver et tout reprendre à zéro l’été d’après.

Après une dizaine de visites depuis son ouverture, Logan Lunpanko se sent à l’aise dans le planchodrome. Il n’y a pas de limite à ma créativité, ici , affirme Logan Lunpanko.

Des séances réservées aux femmes et aux membres des communautés LGBTQ+ seront dirigées par le groupe de planchistes réginoises Femmes Across the Board.

Une cérémonie d’ouverture officielle aura lieu le 19 mars à 11 h, avec les bénédictions d’un aîné autochtone.

Les planchistes devaient investir ce nouvel espace en 2021, mais les complications liées à la troisième vague de COVID-19 ont retardé l’inauguration du site.

Avec les informations d’Ethan Williams