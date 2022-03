La municipalité de Landrienne souhaite acheter l’église Saint-Barnabé

La fabrique souhaite vendre l'édifice dont la gestion et l'entretien deviennent de plus en plus difficiles avec la pandémie et la baisse de revenus.

Quand la pandémie est arrivée, on a tout coupé, plus de location de salles, il y a même le bureau de poste dans le presbytère et le local pour les infirmières que la municipalité utilise. Avec la pandémie, on a tout fermé et on n'a [plus aucun] revenus, sauf un loyer pour une personne âgée. La première fois c'était dur. Mais quand on a rouvert, on a remarqué une baisse importante de la fréquentation, de la peur peut-être. La deuxième fermeture, c'était catastrophique pour nous autres. Zéro revenu quasiment , raconte le président de la Fabrique Jacques Perron.

La solution selon la fabrique c'est de vendre l'immeuble à la municipalité pour un dollar symbolique afin d'y installer des services municipaux tout en gardant une partie pour le culte.

Pour Jacques Perron, c'est une façon de préserver le patrimoine bâti municipal.

Notre église sera conservée en partie et il y aurait une autre partie pour d'autres services municipaux. Ça nous permettra de ne pas être obligés de payer le chauffage et à la municipalité de sauver un bâtiment. Si la municipalité prend ça, on va garder le patrimoine bâti pour tous les citoyens de Landrienne, ils ne perdraient pas leur bâtisse plutôt que d'envoyer ça à une entreprise privée qui ferait quelque chose avec ça, leur but n'est pas le même. C'est pour ça que mardi prochain on reçoit les citoyens à l'église pour le présenter le projet voir s’ils l’acceptent , dit celui qui est président de la fabrique depuis plus de quarante ans.

La municipalité qui veut aussi sauvegarder l'édifice et assurer sa pérennité va aussi y trouver son compte, croit le maire Guy Baril.

C'est l'endroit choisi pour y relocaliser la bibliothèque municipale et la salle communautaire de l'église serait utilisée notamment lors des mesures d'urgence.

La bibliothèque municipale actuellement est située à même l'édifice municipal qui regroupe en même temps la salle de l'âge d'or et ses services municipaux, mais nos bureaux sont devenus trop petits et ne sont plus fonctionnels , explique le maire.

C'est aussi là que sont localisés des organismes communautaires qui donnent des services aux citoyens.