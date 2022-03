Stationnement à étages à l’hôpital de Chicoutimi : Saguenay demande des éclaircissements

Ce parc de stationnement imaginé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean se trouve face à une vue unique sur la rivière Saguenay. L'organisation a un projet d'agrandissement du bloc opératoire qui s'étend sur l'actuel stationnement. C'est la raison pour laquelle un stationnement à étages est envisagé.

La présidente du comité consultatif d'urbanisme de la ville, Mireille Jean, a refusé une demande de zonage soumise par la Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS .

Il manquait d'informations et il y avait des questionnements que le comité consultatif se posait ou des opinions par rapport à la construction d'un stationnement à étages dans ce lieu-là , dit-elle.

La conseillère Mireille Jean. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le directeur du projet de construction du bloc opératoire, Jean Paquet, explique que la hauteur demeure inconnue pour l'instant.

On cherche à créer une forme qui nous permettrait de garder le nombre d'étages le plus bas possible. La raison pour laquelle on veut l'aménager à cet endroit-ci c’est parce que c'est le point bas du terrain de l'hôpital et c'est aussi celui qui offre le moins de contraintes visuelles , mentionne-t-il.

Les élus de Saguenay veulent s'assurer que le futur stationnement du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'empiètera pas sur ce panorama. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Actuellement, des discussions ont lieu entre les deux parties afin d'éclaircir le projet.

La Ville de Saguenay ne souhaite pas mettre des bâtons dans les roues au projet, mais elle veut protéger le charme du secteur.

Naturellement, en s'inscrivant dans le projet du bloc opératoire, c'est un projet important puis on veut qu'il se réalise, ça fait longtemps qu'on l'attend et on aimerait ça que ça commence. Il y a du questionnement à faire parce que la localisation est particulièrement importante pour la cohérence architecturale et la vue panoramique , ajoute Mme Jean.

Plus de transport en commun

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS souhaite réduire son besoin de places de stationnement. L’organisation s'est associée à la Société de transport de Saguenay (STS) afin d’inciter les utilisateurs à prioriser le transport collectif. Pour la ville, cet élément est aussi important.

Premièrement pour le personnel et deuxièmement pour la clientèle qui pourrait s'en prévaloir. On aimerait pouvoir offrir des solutions qui permettraient d'utiliser le transport en commun , ajoute de son côté Jean Paquet.

Les travaux du parc de stationnement pourraient commencer à la fin de l'été.

Selon un reportage de Béatrice Rooney.