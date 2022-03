Une collecte pour les Ukrainiens attire les foules à Moncton

Une collecte de dons pour soutenir les gens affectés par la guerre lancée en Ukraine par la Russie a attiré quelques centaines de personnes, dimanche au YMCA Moncton Nord.

Des entreprises et des familles ukrainiennes ont installé plusieurs kiosques.

Oksana Seniv, la coordonnatrice de cet événement, explique que l’aide sera distribuée aux Ukrainiens de plusieurs façons.

Oksana Seniv Photo : Radio-Canada

Le manque de médicaments est l’un des problèmes les plus urgents en Ukraine, dit-elle, ainsi que dans la Pologne voisine, où un grand nombre de réfugiés se sont précipités.

Les médicaments nécessaires sont disponibles ici, et la communauté doit les transporter là-bas.

Ensuite, du soutien sera nécessaire pour les Ukrainiens qui arrivent au Canada, après avoir été contraints de fuir le pays en laissant derrière la majorité de leurs possessions.

Nous nous attendons à voir arriver davantage de familles, nous allons devoir trouver le moyen de les soutenir eux aussi , déclare-t-elle.

« Ils se réfugient ici avec presque rien. Souvent, c'est une seule valise pour toute une famille. » — Une citation de Oksana Seniv, Ukrainienne du Nouveau-Brunswick

La situation est un nuage noir au-dessus de la tête de la diaspora ukrainienne, souligne-t-elle.

Nos journées commencent par le café du matin et par vérifier si nos familles sont toujours en vie , illustre-t-elle. Maintenant, c'est complètement différent des conversations normales. On vérifier qu'ils sont en vie, s'ils sont en sécurité, et on entend des sirènes derrière.

Anastasia Zaiets Photo : Radio-Canada

Anastasia Zaiets, une Ukrainienne vivant au Canada depuis deux ans et demi, s’affaire depuis trois semaines à sensibiliser la population. Elle n'a pas l'intention de baisser les bras, malgré l’angoisse que créent ces événements.

Les gens tentent d'oublier ce qui se passe, parce que c'est loin , observe-t-elle. Les Canadiens, je comprends, ça ne vous touche pas autant que les Ukrainiens. Mais s'il vous plait, continuez de nous supporter [...] on apprécie ça énormément.

Je veux que tout le monde sache que c'est un problème commun. C'est du terrorisme, un génocide qui se passe, c'est absolument inacceptable au 21e siècle , déclare Anastasia Zaiets.

Collecte pour les Ukrainiens au YMCA Moncton Nord, dimanche. Photo : Radio-Canada

Oksana Seniv s’avouait dimanche touchée par la réponse des Monctoniens, qui lui donne la chair de poule , dit-elle.

Anastasia Zaiets s’en émouvait aussi. Nous sommes très choyés d'avoir ce support du côté des Canadiens, d'autres personnes de d'autres origines qui sont venues nous supporter. Il y a plusieurs personnes, qui sont des Non-Ukrainiens, qui vendent des produits. Ils collectent des fonds avec nous, donc c'est extraordinaire , relate-t-elle.

Collecte pour les Ukrainiens au YMCA Moncton Nord, dimanche. Photo : Radio-Canada

Les personnes qui n’ont pu se déplacer dimanche auront d’autres façons de démontrer leur solidarité et leur compassion. D’autres collectes de dons devraient être organisées.

D’après le reportage de Félix Arseneault