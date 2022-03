Laurence Vincent-Lapointe et Mathieu Saint-Pierre honorés par Sport-hommage Mauricie

Les deux athlètes ont été récompensés pour leurs performances et leur persévérance.

La canoéiste Laurence Vincent-Lapointe s’est illustrée pour sa participation à la toute première épreuve de canoë féminin aux Jeux olympiques de Tokyo. Elle y avait récolté l’argent à l’épreuve du C-1 200 m. Elle a ensuite ajouté le bronze à sa collection à l’épreuve du C-2 500 m, avec sa coéquipière Katie Vincent.

Mathieu Saint-Pierre s’est distingué pour avoir obtenu le 5 e rang à l’épreuve du 200 m dans la catégorie VL2 aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Cette année, huit athlètes de la région ont participé aux Jeux olympiques d’été de Tokyo, ce qui constitue un record et qui témoigne de la vitalité du sport en Mauricie.

Le gala, qui s'est transformé en "Soirée Coups de cœur Sport-hommage" en raison du contexte pandémique, a récompensé plus d’une trentaine d’athlètes, d’entraîneurs, d’officiels et de bénévoles de la Mauricie. En plus des honneurs, les récipiendaires se sont partagé plus de 18 000 $ en bourses.

La 39 e remise de prix s’est tenue sous forme de télédiffusion. Elle était animée par Sophie Bernier, chef d’antenne du Téléjournal Mauricie Centre-du-Québec et par Dominic Fugère, directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières et membre du conseil d’administration de Sport-hommage Mauricie.