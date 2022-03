La hausse de la valeur des terres en C.-B. fait frémir les locataires de la Couronne

Des familles britanno-colombiennes qui louent des terres de la Couronne font face à de fortes augmentations de loyer à cause de l’explosion de la valeur des terrains dans la province.

Si la plupart des locataires de la province sont protégés par les règles plafonnant les hausses de loyer à 1,5 % en 2022, ceux qui louent des terrains au gouvernement n’ont pas cette chance.

C’est notamment le cas d’Alice Savage, Claude Potvin et leurs deux enfants.

Leur famille habite depuis une dizaine d’années sur une terre de la Couronne de la région de Paradise Valley, près de Squamish. Le prix de location est fixé à 5 % de la valeur du terrain par an.

La dernière évaluation foncière de la propriété a ainsi fait passer leur loyer de 9590 $, en 2021, à 26 932 $, en 2022.

Nous sommes locataires du gouvernement… ça fait peur , s’exclame Alice Savage. Comparé au [taux maximal de] 1,5 % d’augmentation permis dans le reste de la province, c’est absurde.

Un projet de loi privé pour remédier à la situation

Alice Savage n’est pas la seule à s’indigner de l’augmentation abrupte des loyers.

Le député provincial de West Vancouver-Sea to Sky to Sky et membre du comité permanent sur les sociétés de la Couronne, le libéral Jordan Sturdy, soutient que les locataires du gouvernement devraient être traités comme tous les autres.

Il a d’ailleurs déposé un projet de loi privé à l’Assemblée législative.

Si on limite ce que peuvent faire les propriétaires en matière de loyers, je ne comprends pas pourquoi la province ne s’impose pas la même retenue , explique-t-il.

La façon la plus simple de régler le problème est de limiter la hausse des loyers [à l’indice des prix à la consommation].

Selon lui, une vingtaine d’habitants de la vallée de Squamish sont aux prises avec le genre de hausse de loyer imposée au couple Savage-Potvin.

Il précise que les locataires devaient savoir à quoi ils s’exposaient quand ils ont signé leur bail, mais il ne croit pas que quiconque ait anticipé une telle augmentation de la valeur des terrains .

Hausse de loyer et bail échu

Ce problème est aussi le lot de locataires de North Lake, près d’Egmont, sur la côte Sunshine, où des résidents âgés pourraient être contraints de quitter leur maison.

Outre la hausse vertigineuse de leur loyer, les locataires de ce hameau sont aussi aux prises avec des difficultés légales, précise le président de l’Association des résidents de North Lake, Rick Craig.

Le bail de plusieurs des résidents qu’il représente est échu depuis deux ou trois ans et n’a pas été renouvelé à cause du retard qu’accuse le gouvernement.

L’ennui, c’est que si quelqu’un ne peut absorber une hausse de 100 %, cette personne ne peut pas vendre sa propriété non plus, parce qu’elle n’a pas de bail pour le terrain , explique-t-il.

« Ils sont pris entre l’arbre et l’écorce pendant que le gouvernement dit que le processus de renouvellement pourrait prendre encore un an ou deux. » — Une citation de Rick Craig, président de l’Association des résidents de North Lake

Pendant que certains résidents contestent l’évaluation faite par BC Assessment, Rick Craig remet en question l’idée même d’évaluer le terrain en fonction de sa valeur marchande.

Je ne peux pas sous-louer le terrain ni y couper d’arbre. Je n’ai pas la liberté de faire ce que je veux avec ce terrain, mais malgré tout, le gouvernement me facture comme si j’étais libre [d’y faire ce que je veux].

Lorsque la question de ces baux a été posée à l’Assemblée législative, l’an dernier, la ministre des Forêts, des Terres et des Ressources, Katrine Conroy, a soutenu que le ministère se penchait sur l’affaire.

Avec les informations de Karin Larsen