Le tourisme ne prend pas de relâche à Québec

Durant trois semaines, que ce soit à Montréal, à Québec et en Ontario, les périodes de relâche scolaire redonnent espoir à l’industrie touristique de la Capitale.

Pour la première semaine du mois de mars, les grandes bannières hôtelières de la région de Québec ont atteint un taux d’occupation de 62 %.

Une excellente nouvelle pour ce secteur d’activité, qui a dû jongler avec des taux relativement bas, souvent de 30 %, au cours des deux dernières années.

Cette année, ce qu’on voit, c’est qu’on a atteint le double de ce qu’on avait comme taux d’occupation pour la relâche en 2021 , affirme Alupa Clarke, nouvellement nommé directeur général de l’Association hôtelière de la région de Québec.

Alupa Clarke est le directeur général de l'Association hôtelière de la région de Québec. Photo : Radio-Canada

D’après des données de son association, Québec surpasse six autres grandes villes canadiennes en termes de destination pour les petites familles. Pour la première semaine de mars, c’était la destination numéro un , précise le directeur général.

Il admet que cette popularité vient aussi avec des défis. La pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que les hôteliers qui nous appellent nous disent qu’ils travaillent en effet tard le soir, c’est très, très occupé , souligne Alupa Clarke.

Pour tous les goûts

Robert Mercure de Destination Québec Cité se réjouit lui aussi des retombées économiques engendrées par les déplacements des familles durant les semaines de relâche.

Je pense qu’on a quelque chose pour tout le monde. Donc, on peut aller à l’intérieur comme à l’extérieur. Les stations de ski, ça va très bien. Le plein air qu’on offre est toujours intéressant , mentionne le directeur général, M. Mercure.

Robert Mercure est le directeur général de Destination Québec Cité. Photo : Radio-Canada

Ce dernier espère que les semaines de relâche sont un avant-goût de l’achalandage touristique dans la région de Québec cet été.

On est heureux. On voit que les Québécois continuent de redécouvrir la province. Les Ontariens viennent nous visiter, et le voyage des Américains reprend aussi, c’est encourageant , dit-il.

Au cours des prochains jours, ce sont justement les familles ontariennes qui entament leur semaine de relâche. Les assouplissements en vigueur depuis samedi pourront encourager les familles à visiter le Québec.

Et cet été, on sait que le tourisme reprend. Le tourisme d'affaires aussi. Et nous avons une date pour le retour des croisières, c'est une bonne nouvelle , ajoute Robert Mercure pour illustrer l’enthousiasme vécu dans ce secteur d'activités.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette, Marc-Antoine Lavoie et Pascale Lacombe