Année record pour le Défi ski Leucan de Bromont

Samedi, ce sont quelque 475 skieurs qui se sont rassemblé à la station de ski Bromont montagne d'expériences. Ils ont dévalé les pistes tour à tour pendant environ 10 heures, en ski alpin ou encore en planche à neige. Certains ont même pu, pour la première fois cette année, prendre part au défi en randonnée alpine.

Ça a été la meilleure année en termes de collecte de dons depuis les 17 années du Défi ski Leucan. On a amassé 402 000 $ grâce à la générosité de nos nombreux donateurs et le soutien de tous nos partenaires , témoigne la chargée de projet chez Leucan Estrie, Ève Mathieu.

« C'était une journée incroyable, on avait des conditions météo parfaites pour tenir ce défi de ski. » — Une citation de Ève Mathieu, chargée de projets chez Leucan Estrie

L'équipe d'organisation de l'événement était extrêmement satisfaite de cette récolte. Photo : autre

Cette dernière associe en partie le succès de la collecte de fonds au déconfinement, qui aurait motivé les participants.

On constate que les collectes des différentes équipes ont été incroyables cette année. [...] La fin de la pandémie a été bénéfique, parce que les gens étaient tellement heureux de se rencontrer, d'être ensemble, d'enfin revenir à la normalité.

Parmi les participants, 35 entreprises ont formé des équipes pour participer au défi. Certaines d'entre elles ont pu remettre des dons de plusieurs dizaines de milliers de dollars à l'organisme.

« C'était festif, notre thème cette année était le fluo, on avait plein de gens costumés. Vraiment, nos participants étaient déterminés, heureux, touchants, mais surtout très braves. » — Une citation de Ève Mathieu, chargée de projets chez Leucan Estrie

La chargée de projets ajoute que l'événement a permis, depuis sa première édition, de remettre environ 3 300 000 $ à Leucan. Plus de 20 000 ont pris part au défi à travers les années.

On est hyper reconnaissants, la population suit Leucan depuis tellement d'années en Estrie. Les gens sont toujours présents. On l'a vu avec les participants, mais il y a également les donateurs. [...] On est impressionnés cette année de l'élan de générosité de la population envers le Défi ski Leucan.

Ève Mathieu admet qu'un tel succès met la table pour 2023. Ça nous encourage. On a plein d'idées pour les années à venir et les participants nous disent encore qu'ils vont être de la partie l'an prochain. C'est sûr qu'on pense déjà à 2023, on est enthousiastes de leur présenter une super journée, pour qu'ils soient fiers d'avoir participé à notre événement.

Selon Leucan Estrie, en 20 ans, le taux de survie au cancer pédiatrique est passé de 15 à 82 % grâce à la fondation et à la recherche clinique.