Le négociateur ukrainien juge « constructive » l’attitude de Moscou

Alors que plusieurs villes ukrainiennes sont soumises à des bombardements de l’armée russe, qui continue de resserrer l’étau sur Kiev, le négociateur ukrainien et conseiller présidentiel croit en de possibles progrès dans les discussions avec la Russie.

Selon Mikhaïlo Podoliak, Moscou a adopté une attitude plus constructive.

« La Russie commence déjà à discuter de manière constructive. Je pense que nous parviendrons à des résultats littéralement d'ici quelques jours. » — Une citation de Mikhaïlo Podoliak, négociateur ukrainien et conseiller présidentiel

Cette déclaration est venue après celle de Leonid Sloutski, membre de la délégation russe, qui a fait état dimanche de progrès importants dans les discussions et a jugé possible de parvenir bientôt à une position commune .

À Washington, la secrétaire d'État adjointe, Wendy Sherman, a déclaré que la Russie manifestait des signes d'une volonté de s'engager dans des discussions constructives pour trouver une issue au conflit.

Mais loin de l’optimisme prudent des négociateurs, Paris pense que la guerre sera longue.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, estime que le président russe est bloqué dans son maximalisme , malgré l'asphyxie progressive de la Russie provoquée par les sanctions occidentales.

« Nous sommes devant un mur, une logique de sièges qui risque de durer longtemps si bien que [...] je pense que le pire est encore devant nous. » — Une citation de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères

M. Le Drian a fait cette déclaration au lendemain d’un énième entretien entre le président français Emmanuel Macron et son homologue russe, en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz. Un entretien qui n’a permis aucune avancée dans les efforts diplomatiques.

Le ministre français a également insisté sur la nécessité de garder un canal de dialogue pour que ce soit possible au moment où [ le président russe Vladimir Poutine] appréciera que l'étouffement, l'asphyxie de la Russie par les sanctions ne devient plus possible .

En entrevue à la BBC, le président polonais Andrzej Duda a mis en garde contre le danger de voir Moscou recourir à l'arme chimique. Cela changerait la donne , a-t-il dit.

« Je pense que Poutine est capable d'avoir recours à tout, surtout dans une situation aussi difficile. » — Une citation de Andrzej Duda, président polonais

Selon M. Duda, le président russe a déjà perdu cette guerre politiquement, et militairement parlant il n'est pas en état de la remporter .

Le président polonais, quant à lui, a estimé que près cinq millions de réfugiés ukrainiens risquaient de fuir leur pays, dont environ la moitié vers la Pologne, qui a déjà accueilli 1 675 000 personnes, selon les plus récents chiffres des gardes-frontières.

Depuis la place Saint-Pierre du Vatican, le pape François a réclamé dimanche que cesse l' agression armée inacceptable en Ukraine.