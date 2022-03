Selon Donald Aubin, en deux ans de pandémie, la population a su garder le cap

Quand il regarde dans le rétroviseur, le directeur régional de la santé publique ne peut pas s'empêcher d'être impressionné par la résilience dont la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait preuve.

Le docteur Donald Aubin soutient que la plupart de ses concitoyens ont aussi fait montre d'une discipline et d'une écoute exemplaires en s'efforçant de respecter les diverses règles dictées par les autorités.

« C'est très important durant une pandémie. On a besoin de sentir constamment que les gens sont derrière nous et qu'ils sont également bien informés pour être capables d'appliquer les mesures. Ce n'est pas facile. Je peux comprendre que ça représente tout un défi pour la population », mentionne-t-il.

À lire aussi : Retour sur deux ans de pandémie

À son avis, de manière générale, les gens n'ont pas non plus cédé à la panique, et ce, même si la situation a parfois été hautement préoccupante.

« Il y a une période pendant laquelle je voyais la montée [des cas de coronavirus] et je me demandais bien comment ça pouvait revirer. Quand on a 100 cas, on se dit que ça va revenir [un jour à la normale], mais lorsqu'on en dénombre 1000 ou 1200, on ne sait pas comment la courbe va se renverser », reconnaît-il.

Un homme subit un test de dépistage de la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Selon Donald Aubin, c'est dans un pareil contexte, qu'il est possible de mesurer « la force de l'adhésion de la population parce que chacun d'entre nous doit évidemment faire des efforts » pour redresser la barre.

Il se dit convaincu que même si toutes les règles sanitaires finissent par être abolies, bien des gens vont continuer de les appliquer de manière épisodique, et ce, pendant longtemps.

« Par exemple, une personne qui présentera des symptômes va se dire : ''Je vais protéger mon entourage. Je vais porter le couvre-visage. À présent, je le sais que ça marche''. » — Une citation de Le docteur Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Une cliente porte un masque dans une épicerie. Photo : Getty Images / ISTOCK / zoranm

D'après lui, malgré toute la discipline dont la plupart des Québécois ont fait preuve depuis le début de la pandémie, il est encore impossible d'affirmer que l'immunité collective a désormais été atteinte.

« On peut y arriver avec un variant, mais il y en a aussitôt un autre qui se présente », déplore-t-il.

Collectivement, il faut donc se résigner au fait d'être constamment « en mouvance », conclut-il.

Sur la base d'une entrevue de Louis Martineau