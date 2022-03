Patrick Brown à son tour candidat à la chefferie du Parti conservateur

Le maire de Brampton et ancien chef du Parti progressiste-conservateur ontarien, Patrick Brown, a officialisé dimanche son entrée dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada.

M. Brown s'est présenté comme un battant lors de son discours de candidature à Brampton.

Je vous demande votre appui pour devenir le chef du Parti conservateur du Canada.

Âgé de 43 ans, M. Brown avait dû démissionner comme chef conservateur ontarien à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle, en 2018.

Une poursuite en diffamation intentée contre CTV en raison d'un reportage sur ces allégations a d'ailleurs été réglée à l'amiable plus tôt cette semaine.

Après ce revers au provincial, Patrick Brown est retourné en politique municipale et a été élu maire de Brampton, également en 2018.

Lorsque les médias ont essayé de faire de moi la dernière victime de la culture du bannissement en me salissant de fausses allégations, j'ai riposté et gagné , a-t-il déclaré à ce sujet.

Il s'est aussi marié et a eu deux enfants.

L'an dernier, il a incité les maires des autres villes canadiennes à participer au financement de la contestation devant les tribunaux de la Loi sur la laïcité de l'État.

Diplômé en sciences politiques et en droit, il avait été conseiller municipal à Barrie, au nord de Toronto, puis député fédéral de 2008 à 2015.

Jusqu'ici les députés fédéraux Leslyn Lewis et Pierre Poilievre, l'ancien premier ministre québécois Jean Charest et le député ontarien indépendant Roman Baber sont entrés dans la course à la succession d'Erin O'Toole.

Peter MacKay, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense, a quant à lui renoncé samedi à se présenter, après son échec en 2020.

Patrick Brown est considéré comme une option plus centriste que MM. Poilievre et Lewis. Au début de sa carrière, le nouveau candidat était un admirateur de Jean Charest lorsque ce dernier était chef des progressistes-conservateurs fédéraux, qui ont ensuite fusionné avec l'Alliance canadienne pour former le Parti conservateur du Canada moderne.

Promoteur de la diversité

Le maire actuel de Brampton, s'est appuyé sur la diversité de sa ville pour tenter d'ouvrir les adhésions au parti fédéral qui a, lors des deux dernières élections, accumulé de larges marges dans les zones rurales du Canada, mais a éprouvé des difficultés dans les régions urbaines du pays.

« Peu importe la province ou le territoire d'où vous venez, qui vous aimez, quelle est votre foi ou si vous vivez dans une ferme ou dans une ville, vous avez besoin d'un premier ministre qui entend votre voix, et c'est moi. » — Une citation de Patrick Brown, candidat à la chefferie du PCC

La présence de Patrick Brown dans la course constituera aussi un défi politique intéressant sur d'autres aspects. Il a changé la position du PC provincial avant les élections de 2018 pour soutenir la taxe sur le carbone. Devant la montée soudaine des prix de l'essence dernièrement, il a cependant demandé au gouvernement fédéral d'annuler la hausse prévue de cette taxe le 1er avril prochain.

Le candidat a également mené une charge des municipalités pour soutenir les contestations judiciaires contre le controversé projet de loi 21 au Québec.