Davantage de pouvoir aux grandes villes lors de votes à la MRC de La Matapédia

La MRC de La Matapédia a modifié le fonctionnement de son conseil pour accorder davantage de pouvoir aux villes d'Amqui, de Sayabec et de Causapscal lors des votes sur les résolutions.

Antérieurement, chacune des 18 municipalités de la Municipalité régionale de comté MRC détenait une voix lors d’un vote. Avec ces modifications aux lettres patentes de l'organisation, chaque municipalité dispose d'une voix par tranche de 1500 habitants, jusqu'à un maximum de quatre.

Cela signifie que la ville d’Amqui détient maintenant quatre voix, tandis que Sayabec et Causapscal en détiennent chacune deux.

Certaines municipalités avaient des revendications considérant le poids au niveau du vote quand on exerçait le vote à la Municipalité régionale de comté MRC , explique Chantale Lavoie, préfète de la Municipalité régionale de comté MRC de La Matapédia. Évidemment, on souhaite la plupart du temps être capable de faire des consensus, mais à l’occasion, ce n’est pas possible de le faire. Ça vient nous aider à mieux fonctionner à ce niveau-là.

La préfète de la MRC de La Matapédia, Chantal Lavoie (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le principe de la double majorité demeure toutefois : la première majorité correspond à celle des voix exprimées, la seconde correspond à la proportion de la population de la Municipalité régionale de comté MRC que représentent les votes positifs.

Il y a une première majorité qui était un maire, un vote, c’est cette première majorité qui change et qui vient reconnaître le poids démographique de chacune des municipalités lors du vote , explique Chantale Lavoie.

En 2019, Amqui, Causapscal et Sayabec avaient justement demandé une révision de ces éléments de gouvernance.

Accueil favorable

Du côté des plus petites municipalités de Val-Brillant et de Saint-Irène, ces changements dans la structure du vote au conseil sont considérés comme raisonnables et dans l’ensemble bien accueillis.

Les maires Jacques Pelletier, de Val-Brillant, et Sébastien Lévesque, de Saint-Irène, conviennent qu’il est normal que la ville d’Amqui ait davantage de poids lors d’un vote, sans pour autant que celui-ci soit démesuré.

Du côté d’Amqui, la mairesse, Sylvie Blanchette, se félicite que lorsqu’un vote sera demandé sur une résolution, celui-ci sera dorénavant plus représentatif.

Selon Marcel Belzile, maire de Sayabec, ces changements dans la structure du vote ne changent pas grand-chose à [sa] situation .

C’est beaucoup plus pour Amqui que c’est intéressant , explique-t-il.

Marcel Belzile, maire de Sayabec (archives) Photo : Radio-Canada

Chantale Lavoie note d'ailleurs que de telles pratiques selon lesquelles les municipalités principales disposent de plus d’une voix lors d’un vote au conseil de la Municipalité régionale de comté MRC sont courantes, par exemple dans les Municipalité régionale de comté MRC de La Matanie et de Rimouski-Neigette.

Meilleure représentativité territoriale

Les villes de Sayabec et de Causapscal gagnent aussi le droit de siéger d'office à tour de rôle sur le comité administratif de la Municipalité régionale de comté MRC , qui gère notamment les questions financières et administratives de l'organisation.

Même si Sayabec ne pourra plus siéger en tout temps au comité d’administration, le maire Marcel Belzile accueille favorablement cette alternance qui va améliorer la représentativité des collectivités au sein du comité, selon lui.