La championne canadienne de curling Dawn McEwen annonce sa retraite

Âgée de 42 ans, Dawn McEwen est la joueuse de première position de l’équipe de Jennifer Jones dont elle fait partie depuis qu’elle a 27 ans. Au Canada, elle a remporté cinq Tournois des Cœurs. Elle a aussi remporté deux championnats du monde, 15 tournois du Grand chelem, ainsi que l’Or aux Jeux de Sotchi.

Croyez-le ou non, je suis avec l’équipe de Jennifer Jones depuis 2007 et wow! ça a été l’aventure d’une vie!, a-t-elle écrit sur Twitter. Ma carrière au curling a vraiment été incroyable, et j’ai réalisé mes rêves de petite fille. Je suis remplie de gratitude et de paix, et je suis prête à accrocher mes chaussures de curling à la fin de la saison.

Dawn McEwen ajoute qu’on la verra encore dans les arénas où elle ira encourager son mari Mike, également joueur de curling pour l’équipe du Manitoba, qui vient tout juste de participer à un Brier.

Dawn McEwen a représenté le Canada aux récents Jeux de Pékin. Les Canadiennes ont terminé en cinquième place.

J’ai compris au cours de cette saison que ce serait ma dernière, dit-elle. C’est un bon moment dans ma vie. J’ai eu la chance d’avoir cette carrière formidable, et je peux honnêtement dire que j’ai pris cette décision en paix.

La saison dernière, l’équipe de Jennifer Jones comprenait cinq membres, alors que Lisa Weagle remplaçait parfois Dawn McEwen.