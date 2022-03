Bientôt de retour au bureau ? Voici des réponses à vos questions

Dans les dernières semaines, notamment, les fonctionnaires fédéraux ont reçu le feu vert pour réintégrer leurs lieux de travail graduellement, et différents secteurs en Ontario ont commencé à rapatrier leurs salariés.

Mais après deux ans de télétravail, certains travailleurs — qu’ils aient hâte ou non de sortir de la maison — se posent des questions. Est-ce que c’est nécessaire ? Quels sont mes pouvoirs et mes droits ? Qu’advient-il de ma santé et de ma sécurité ?

En consultation avec des experts, CBC a concocté cette liste de réponses sur de possibles arrangements, alors que la vie avec le virus pointe à l’horizon.

Quels sont les pouvoirs des employés pour négocier ?

Que l’on souhaite avoir un arrangement de travail hybride ou faire du télétravail en permanence, la perspective d’en discuter avec son patron peut être une source d’anxiété.

Malini Vijaykumar, avocate en droit du travail pour Nelligan Law, croit que les employés ont un certain pouvoir pour négocier un assouplissement de leurs conditions de travail.

Le télétravail n’a pas détruit la productivité , rappelle Mme Vijaykumar aux employeurs.

Ici, la prudence s’impose pour les décideurs : ne ramenez pas les gens au bureau simplement pour les ramener au bureau. Il faut avoir une réflexion approfondie sur les raisons pour lesquelles on veut le faire , leur conseille-t-elle.

Les travailleurs qui auraient le plus de pouvoir, ajoute-t-elle, sont ceux dans des industries qui ont de la difficulté à attirer et à retenir la main-d’œuvre.

Les employés ont-ils le droit de dire non ?

Tout dépend de vos raisons et de vos circonstances, résume Malini Vijaykumar.

Un employé qui n’a jamais travaillé en personne ou qui a été embauché pour travailler à domicile pourrait refuser d’aller au bureau.

Si, tout d’un coup, votre patron décide qu’il veut voir des paires de fesses sur des chaises à roulettes et vous impose d’aller au bureau, [...] ce patron pourrait recevoir une plainte , explique-t-elle.

Ces employés pourraient présenter comme argument qu’ils ont été embauchés pour faire du télétravail, et qu’ils ne consentent pas à voir leurs conditions de travail changer de la sorte.

D’autres personnes pourraient avoir de la difficulté à trouver une entente pour la garde de leurs enfants, et faire valoir que leur employeur ne les accommode plus comme avant.

Si ça a été possible de rendre leur vie plus facile via le télétravail pendant deux ans, il sera difficile pour [ces employeurs] de justifier pourquoi cela n’est soudainement plus une option , détaille Mme Vijaykumar.

Les employeurs qui n'accommoderont plus les parents comme ils le faisaient pendant la pandémie devront se justifier, anticipe Malini Vijaykumar. Photo : Shutterstock / Carlos G. Lopez

Selon Stephen Harrington, leader national du groupe Stratégie relative à la main-d’œuvre de Deloitte, les formules de travail hybride et à domicile ne pourront pas fonctionner pour toutes les industries, mais certains secteurs pourraient désormais privilégier ces modèles de façon permanente.

Ce ne sera pas facile, car notre façon de travailler est en place depuis 1926, lorsque nous avons pensé pour la première fois à la semaine de cinq jours. C’est une habitude bien ancrée à briser , a-t-il commenté.

Qui aura le dernier mot?

Des conflits pourraient aboutir en cour, envisage Malini Vijaykumar.

Lorsqu’un employeur néglige de respecter les conditions d’emploi [d'une personne] sur un point important , ou encore qu’il modifie unilatéralement ses conditions d’emploi , il s’agit d’un congédiement implicite, comme le vulgarise le gouvernement canadien  (Nouvelle fenêtre) . Mais il peut y avoir de longs délais avant qu’une plainte pour cette situation précise soit examinée et traitée.

Déposer une plainte au nom des droits de la personne peut permettre d’accélérer un peu les choses, dit-elle.

Les dossiers liés au retour au bureau sont beaucoup trop nouveaux , mais des jugements ont été rendus en matière de droits de la personne sur les arrangements dans le contexte de la pandémie.

Pendant les dernières années, nous avons vu des décisions [émanant du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario] qui servaient aux employeurs une mise en garde sur leur manque de flexibilité… Ils ont le devoir d’accommoder leur personnel , explique l’avocate.

Les employeurs sont-ils obligés de vous fournir un bureau ou un espace de travail permanent?

Selon Malini Vijaykumar, il est probable que plusieurs employeurs aient réduit leurs espaces pendant la pandémie, et que la configuration des locaux ne soit plus la même qu’avant.

Les employés devraient faire preuve de flexibilité par rapport au fait d’avoir un espace ou un bureau désigné, particulièrement s’ils sont autorisés à alterner entre la maison et leur lieu de travail. Les baux commerciaux coûtent cher, ajoute-t-elle.

Les employés, particulièrement ceux qui auront un arrangement de travail hybride, peuvent s'attendre à partager les bureaux. Photo : Getty Images / SolStock

Pour ceux et celles qui ne désirent pas aller au bureau souvent, il vaut mieux ne pas s’attendre à garder son propre bureau avec son nom sur la porte.[...] Il faut s’attendre à partager , dit-elle.

Et les règles sanitaires ?

Les employeurs ont une obligation générale d’accueillir leurs employés dans un lieu sain et sécuritaire, continue Mme Vijaykumar.

Toutefois, il existe une zone grise à savoir s’ils peuvent mettre en place leurs propres règles sanitaires, comme le port du masque ou l’obligation d’être vacciné, alors que leur province n’impose plus ces mesures.

Cela dépend d’où l’on travaille, dit-elle. Par exemple, dans le secteur de la santé, des employeurs ont déjà demandé de porter le masque pendant la saison de la grippe.

Je crois que, dans les secteurs qui impliquent des populations vulnérables, cette exigence pourrait être imposée légalement , dit-elle.

Dans d’autres cas, comme dans un bureau où le risque de transmettre ou de contracter une maladie grave s’est atténué, il pourrait en être décidé autrement.

Avec les informations d'Ottawa Morning