Un premier frigo communautaire inauguré à l’UQAT

Le projet du frigo Free Go a été lancé officiellement vendredi.

Les utilisateurs ont accès à des fruits et légumes, du pain et d'autres produits alimentaires donnés gratuitement par la ressourcerie Bernard-Hamel.

Andréane Garant qui est derrière l'initiative avec Shanel Guertin dit que le projet est rendu possible grâce à l'implication de plusieurs personnes, dont Marie-Royer Manoha, Hortense Martin, Victoria Porco et Léonie Frappier.

Elle affirme que l'idée est de diminuer du gaspillage alimentaire.

C'est bien connu dans la littérature que le consommateur et le producteur sont les plus grands gaspilleurs d'aliments et si on peut faire une différence au niveau du consommateur, ça fait déjà une grosse différence environnementale. Puis pourquoi on ferait une différence au niveau du consommateur, c'est parce que le frigo est ouvert à toute la communauté de l'UQAT à aller y mettre des choses. Donc on a beaucoup de roulement d'étudiants et de personnel qui repartent dans leurs pays ou ailleurs au Québec qui se ramassent avec du riz, des pâtes à distribuer, donc c'est un bon moyen de sauver ces aliments-là , dit-elle.

Elle mentionne au passage que beaucoup de choses se vendent en grande quantité et que les étudiants ont désormais un endroit où mettre le surplus.

Acheter un sac de pommes, c'est peut-être beaucoup pour un étudiant seul, donc il peut aller porter une partie de ces pommes dans le frigo parce qu’il sait quelles vont peut-être moisir, il va devoir les jeter. Donc ça permet une solution à portée de main pour les gens qui veulent éviter de gaspiller des aliments , soutient l'étudiante.

Le directeur du Groupe ÉCOcitoyen (GECO), Maurice Duclos. (Archives) Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

L'idée est saluée par le groupe éco citoyens le Géco qui croit que les gens sont de plus en plus préoccupés par le gaspillage alimentaire.

Le directeur général Maurice Duclos rappelle d'ailleurs que plus de 35 millions de tonnes de nourriture sont jetées ou gaspillées chaque année au Canada.

Le tiers de ce qui est produit en alimentaire sur la planète est gaspillé et jeté. Ce n'est pas nécessairement juste le consommateur final qui jette, mais il y a quand même beaucoup de pertes et au Canada, on parle de 35 millions de tonnes, dont le tiers de ça aurait pu être consommé. Donc on jette de la nourriture qui est encore consommable , regrette le responsable.

Un tel projet est aussi un moyen de lutter contre la pauvreté, insiste Maurice Duclos.

Chaque aliment qu'on va mettre à ce frigo-là va trouver preneur c'est une personne de plus qui n'a peut-être pas les moyens d'en faire l'acquisition à l'épicerie, donc oui chaque initiative de frigo dans la région est la bienvenue c'est certain , ajoute-t-il.

L'organisme offre d'ailleurs dans les écoles des conférences sur le gaspillage alimentaire et ses impacts environnementaux.