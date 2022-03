La météo complique les déplacements dans l’Est-du-Québec

Les conditions météorologiques compliquent les déplacements routiers dans l’Est-du-Québec dimanche matin puisque plusieurs tronçons de routes sont fermés au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

L’autoroute 20 est fermée entre Le Bic et Mont-Joli dans les deux directions.

Un carambolage qui implique une dizaine de voitures mobilise depuis 7 h 30 dimanche matin les services d’urgence sur l’autoroute 20 à la hauteur du kilomètre 637 à Sainte-Flavie.

La route 132 est également fermée dans les deux directions entre la rue Julien Réhel à Rimouski et Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie, en raison de la chaussée enneigée et de la faible visibilité. La route 132 à Matane demeure toutefois ouverte à la circulation.

La route 198 entre L’Anse-Pleureuse et Murdochville est aussi bloquée à la circulation depuis les premières heures dimanche.

Sur la Côte-Nord, depuis samedi soir, la route 138 est fermée entre Havre-Saint-Pierre et Baie-Johan-Beetz dans les deux directions, entre Pointe-Parent et Kegaska ainsi qu’entre Vieux-Fort et l’aéroport de Lourdes-de-Blanc-Sablon sur la Basse-Côte-Nord.

Sur pratiquement l’ensemble du réseau routier de l’Est-du-Québec, la chaussée est enneigée, la visibilité bonne ou réduite et il y a présence de lames de neige, selon le ministère des Transports du Québec.

Plus de détails à venir...