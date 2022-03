Premier top 10 en carrière pour Olivier Léveillé

L'athlète de 20 ans a franchi la ligne d'arrivée au 9e rang, 48,9 secondes derrière le champion de la course, le Norvégien Didrik Toenseth. Il s'agit du premier top 10 pour un Canadien depuis la deuxième place d'Alex Harvey, à Québec, en 2019.

C’est incroyable, j’ai encore de la difficulté à y croire. J’ai un peu l’impression de marcher dans les mêmes traces qu’Alex Harvey présentement. Juste d’y penser, ça donne une bonne dose de confiance , a lancé Léveillé à l'issue de sa course.

Premier à s’élancer sur le circuit, le Sherbrookois avoue avoir été motivé par les encouragements de son entraîneur. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, il est demeuré provisoirement en tête durant plus de 15 minutes, une expérience qu’il est loin d’oublier.

J’avais le parcours à moi tout seul, la foule avait beaucoup d’énergie. Je suis parti assez vite, je savais que j’avais quand même une bonne course, mais quand mes entraîneurs me disaient que ma course était aussi bonne, je poussais encore plus. J’ai fait du mieux que je pouvais, je suis super satisfait de mon expérience.

Ce top 10 représentait la dernière performance individuelle de la saison pour Olivier Léveillé. Il admet que conclure de cette façon augure bien pour la suite des choses.

Je suis content d’avoir un aussi bon résultat pour ma dernière course individuelle de la saison. C’est tellement bon pour la confiance ! Je ne m’attendais aucunement à connaître une aussi bonne année, j’ai commencé avec un top 20 dès la première fin de semaine, j’ai participé aux Jeux olympiques et j’ai récolté quelques top 30 au passage , a ajouté Léveillé.

« Je suis incroyablement satisfait de ma première saison en Coupe du monde, » — Une citation de Olivier Léveillé, fondeur

Autres représentants du Canada, Antoine Cyr et Philippe Boucher ont tous les deux réussi à se frayer un chemin dans le top 30, terminant respectivement 25e et 29e.

Avec les informations de Sportcom