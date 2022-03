Une 3e Petit Gala de la chanson de Caraquet

Les jeunes chanteurs ont présenté en soirée un spectacle devant public au Centre culturel de Caraquet, animé par Matthieu Girard.

Ils pouvaient interpréter la chanson en français de leur choix, qu’elle soit une composition ou une interprétation.

Des musiciens sur scène ont accompagné les candidats dans leurs numéros de groupe et solo.

Les jeunes chanteurs ont également obtenu une formation avec des professionnels du monde du spectacle, soit Chloé Breault, Nicolas Basque, Nancy Breau et Michelle Smith.

Tanya Brideau a été nommée comme directrice du Gala de la chanson de Caraquet en 2020. Photo : Gracieuseté Gala de la chanson de Caraquet

Pour la directrice générale du Petit Gala de la chanson de Caraquet, Tanya Brideau, il s’agit d’une très grande fierté de voir les jeunes s’émanciper et développer leur potentiel en un aussi peu de temps.

C’est une fin de semaine extrêmement riche, où l’on crée des contacts, ou les jeunes se lient d’amitiés, où on fait du théâtre, de la diction, on fait du chant, on est sur scène, on explore des choses sur scène , dit-elle. C’est très enrichissant pour un jeune, et on peut vraiment voir un avant après de cette fin de semaine de formation là .

À lire aussi : Une finaliste de la Nouvelle-Écosse au Petit Gala de la chanson de Caraquet

Évidemment, on avait encore le maintien du masque pour la fin de semaine, mais ça n’a pas empêché les jeunes de créer des liens , ajoute Tanya Brideau.

Des prix ont également été décernés, samedi soir.

Chantal V LeBlanc (Dieppe, N.-B.) est lauréate de la catégorie 11-14 ans et Alexandra Taddei (Halifax, N.-É.) de la catégorie 7-10 ans.

Le Prix du public a été remporté par Carolane Cormier (Caraquet, N.-B.) et Olivier Émond (Notre-Dame, N.-B.) reçoit le Prix de l’équipe.

Des bourses ont été données aux lauréats.

Avec des renseignements de Marie-Andrée Leblond