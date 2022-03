Irak : des missiles s’abattent sur Erbil, près du consulat américain

L'attaque n'a pas été immédiatement revendiquée.

L'Irak partage sa longue frontière est avec l'Iran, qui jouit d'un rôle incontournable tant sur le plan politique et économique chez son voisin irakien.

L'attaque a été menée avec 12 missiles balistiques tirés contre un quartier d'Erbil et qui visaient le consulat américain selon un communiqué de l'unité de lutte antiterroriste du Kurdistan. Les missiles ont été tirés hors des frontières de l'Irak et du Kurdistan, [venant] plus précisément de l'est du pays.

Il n'y a pas de pertes humaines, que des dommages matériels , ajoute le communiqué, sans évoquer d'éventuels dégâts au consulat américain.

Un responsable américain préférant conserver l'anonymat a déclaré à Reuters qu'aucun soldat américain n'avait été blessé dans l'attaque.

Les représentants kurdes n'ont pas indiqué les lieux où se sont abattus les missiles. Un porte-parole des autorités régionales a déclaré qu'il n'y avait eu aucune interruption du trafic aérien à l'aéroport d'Erbil.

Des tirs fréquents

En Irak, des tirs de roquettes ou des drones piégés, jamais revendiqués, visent régulièrement les intérêts américains et les troupes de la coalition internationale antijihadistes en Irak, où des groupes armés pro-Iran réclament le départ des soldats américains.

Washington accuse généralement des factions irakiennes pro-Iran de mener ces attaques.

En janvier 2020, l'Iran avait tiré des missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak, en représailles à l'assassinat par Washington du général Qassem Soleimani mené quelques jours plus tôt.

En une demi-heure, 22 missiles sol-sol iraniens s'étaient abattus sur les bases de Aïn al-Assad (ouest) et Erbil (nord).