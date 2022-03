Toujours plus de dons pour les Ukrainiens

Les premiers à s’activer sont les Ukrainiens installés au Québec et qui s’inquiètent pour leurs proches restés là-bas. Olga Lupiichuk en fait partie.

Elle est arrivée dans la Capitale-Nationale, il y a 10 ans. Plus que jamais, elle savoure sa chance de vivre dans un pays où règnent la démocratie et la paix .

Olga Lupiichuk joint tous les jours ses proches en Ukraine pour s'assurer qu'ils vont bien. Photo : Radio-Canada

Depuis le début de l’invasion russe, elle envoie régulièrement en Ukraine des médicaments, des sacs de couchage ou de la nourriture pour bébés. Et elle est prête à en faire davantage.

Je parle ukrainien, je pourrais aider pour l’accueil des réfugiés. Je vis dans un petit appartement, mais je connais des gens qui pourraient les héberger.

La guerre la touche de près. Une partie de sa famille se trouve toujours à Kiev.

« Quand j’appelle ma mère en Ukraine tous les jours, c’est pour savoir si elle est vivante. » — Une citation de Olga Lupiichuk, Québécoise d'origine ukrainienne

Les atrocités perpétrées en Europe de l’Est ne laissent pas indifférent Émile Lapierre, le président de l’équipe de volleyball de l’Université Laval.

Les membres de son conseil d’administration, ses joueurs, ses joueuses et lui ont lancé un appel aux dons à leur entourage.

Des masques à gaz et des capsules d'iode

La réponse a été immédiate. Ce qui leur a permis d’acheter des couches, du lait pour enfants, des lampes frontales avec des piles, des pansements…

Émile Lapierre, le président de l'équipe de volleyball de l'Université Laval, rappelle que le volleyball est un des sports nationaux en Ukraine. Photo : Radio-Canada

Autant de produits de première nécessité dont les Ukrainiens ont besoin et qu’ils peinent de plus en plus à se procurer sur place.

À la Boutique militaire de Québec, les commandes affluent.

Ce sont des gens de Québec et de Montréal surtout. Ils demandent des vêtements de camouflage, des bottes, des casques, des gants et des masques à gaz. Des couvertures de laine aussi et des capsules d’iode , renseigne Pascal Lemieux, le propriétaire.

Ses clients achètent et ils s’occupent ensuite d’expédier eux-mêmes la marchandise en Ukraine.

Les achats de bottes, gants, vêtements de camouflage, couvertures et masques à gaz ont considérablement augmenté ces derniers jours à la Boutique militaire de Québec, que dirige Pascal Lemieux. Photo : Radio-Canada

Au début du conflit, c’étaient trois, quatre appels par jour et messages par internet. Depuis lundi, c’est une dizaine par jour. (...) Les gens ont de la peine pour ce qui se passe là-bas. Au téléphone, ils sont affolés.

Si toutes ces ventes renflouent son tiroir-caisse, au fond il n’espère qu’une chose : que cette guerre cesse au plus vite.

D’après les informations de Marie-Pier Mercier