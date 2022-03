Peter Mackay ne sera pas de la course à la chefferie conservatrice

L’ancien ministre conservateur Peter Mackay a annoncé samedi qu'il ne sera pas de la course à la direction du Parti conservateur du Canada.

Celui qui a été ministre des Affaires étrangères, de la Défense, puis de la Justice sous Stephen Harper avait été défait lors de la dernière course à la chefferie du Parti en 2020, terminant deuxième derrière Erin O’Toole.

Il a ensuite quitté la politique active et travaille actuellement comme consultant pour le cabinet d’avocats McInnes Cooper et la firme Deloitte.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, M. Mackay a déclaré qu’ après de vastes consultations et réflexions il a décidé de ne pas se présenter. Je reste déterminé à régler ma dette de campagne à la chefferie de 2020 avant de me lancer dans une autre course , a-t-il expliqué.

Le dernier chef du Parti progressiste-conservateur du Canada avait encore une dette d’environ 500 000 $ à la suite de cette défaite, selon ce qu’a révélé le Toronto Star (Nouvelle fenêtre) en janvier.

Dans sa vidéo, M. Mackay a promis son soutien total au chef qui sera élu le 10 septembre.

Quatre candidats sont en lice pour l'instant en vue de remplacer Erin O'Toole, dont l'ex-premier ministre du Québec Jean Charest, qui l'a officiellement annoncé jeudi soir à Calgary.

Le député d'Ottawa Pierre Poilievre est également de la course, ainsi que Leslyn Lewis, une députée ontarienne nouvellement élue qui s'était présentée lors de la dernière course à la chefferie, et le député provincial indépendant de l'Ontario Roman Baber.

Le maire de la municipalité ontarienne de Brampton, Patrick Brown, devrait également lancer sa campagne dimanche.