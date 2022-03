De Kharkiv à Stittsville : le voyage d’un couple ukrainien en fuite vers Ottawa

Dans un salon de Stittsville, en banlieue d’Ottawa, c’était l’heure des retrouvailles pour la famille Yeherov.

Borys, 77 ans et sa femme Galina 76 ans, sont récemment arrivés chez leurs filles après un long et pénible voyage en provenance de Kharkiv, une gande ville d'Ukraine.

Ils étaient heureux de nous retrouver, mais ils réalisent qu’ils ne retrouveront pas leur vie d’avant , raconte une des filles du couple de nouveaux réfugiés, Anna Wallach.

Il y a quelques jours, les Yeherov ont quitté en trombe leur ville natale, laissant tout derrière eux.

Borys Yeherov, 76 ans, a quitté l'Ukraine avec sa femme pour rejoindre leurs filles dans la région d'Ottawa, Photo : Radio-Canada

Nous avons laissé nos souvenirs, nos photos de famille, tous nos livres et tous nos biens , témoigne Borys Yeherov.

Ils ont quitté avec le strict minimum et les vêtements qu’ils portaient en guise de garde-robe, a raconté leur fille.

Anna Wallach était soulagée d'accueillir ses parents qui ont fui la guerre en Ukraine. Photo : Radio-Canada

Le couple a passé les dernières semaines dans le sous-sol de leur immeuble à logement du centre-ville de Kharkiv.

Pour partir, Borys Yeherov a raconté qu’ils ont dû attendre des heures sur un quai, sous les bombardements, avant de prendre un train bondé en direction de la frontière avec la Slovaquie, qu'ils ont franchie à pied. Sa femme Galina a traversé la frontière enveloppée dans une couverture fournie par des bénévoles, après un trajet en train de 28 heures.

Quitter la ville a été la décision la plus difficile de leur vie, raconte Borys Yeherov, mais c’était devenu nécessaire. Une question de vie ou de mort , a-t-il dit.

À un certain point, j’ai réalisé que la situation empirait. On n’avait plus de nourriture, tous les magasins étaient vides et fermés. On avait même plus d’électricité , explique M. Yeherov.

« Les infrastructures de la ville étaient visées par les bombardements. On voyait bien que la situation n’allait qu’empirer. Il fallait partir et au plus vite, même si au fond, ça nous brisait le coeur. » — Une citation de Borys Yeherov, 77 ans

Maya Wallach, une autre fille du couple, s’est dite soulagée que ses parents aient quitté l’Ukraine pour la rejoindre au Canada.

Ils sont si braves. Je suis vraiment fière d’eux et heureuse qu’ils soient ici sains et saufs , a-t-elle partagé.

La famille Yeherov est maintenant réunie, les nuits blanches sont terminées. Toutefois, Borys Yeherov rêve déjà à son retour à Kharkiv, la ville qu'il chérit et qu’il compte aider à rebâtir une pierre à la fois.

Avec les informations de Joe Tunney et Marielle Guimond.