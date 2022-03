Retour de la Saint-Patrick : les bars, universités et corps policiers se préparent

À Toronto, la police a déjà annoncé des fermetures de rues pour le traditionnel défilé, qui aura lieu cette année le dimanche 20 mars. Le cortège partira de l’intersection des rues Bloor Ouest et St-George pour se diriger vers la place Nathan Phillips, en passant par les rues Yonge et Queen.

Cet événement est le premier depuis l'annonce par la Ville de la reprise des festivals en personne et des grands rassemblements. Plusieurs, comme Shania Ramharrack, se réjouissent à l'idée de pouvoir enfin célébrer. Je suis excitée de porter des vêtements verts et de célébrer avec mes amies , dit-elle.

D'autres y voient la possibilité de se remettre à flot. Moins de restrictions et plus de clients : c'est bon pour les affaires , lance Eric Zancaner, serveur au pub The Black Bull. Même s'il est tôt, l'établissement compte ouvrir sa terrasse pour la Saint-Patrick, ce qui lui permettra d'accueillir plus de clients sans qu'ils aient à s'entasser à l'intérieur.

Bien des Torontois attendent avec impatience le retour des fêtes et festivals. Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

C'est agréable de revenir jouer pour les gens , ajoute le musicien Stephen Lamb. Les concerts se sont fait rares au cours des deux dernières années.

Se préparer à toute éventualité

Ailleurs dans la province, à Waterloo, on ignore encore si les environs de l’Université Wilfrid Laurier seront pris d’assaut par les fêtards ce 17 mars, comme le voulait la coutume avant la pandémie. Quoiqu'il arrive, le chef de la police, Bryan Larkin, assure que ses agents sont prêts.

Lors d’une récente réunion de la commission des services policiers, le chef Larkin a indiqué qu’un plan est en place pour veiller à ce que la population célèbre de manière responsable , même s’il n’a pas voulu entrer dans les détails de ce qui est prévu pour cette journée.

Le corps policier dit être en communication avec les universités, la Ville de Waterloo, les ambulanciers et le service d'incendie.

L’Université de Waterloo est pour sa part convaincue que ses étudiants respecteront le code de conduite, affirme un porte-parole. Dans les jours précédant la Saint-Patrick, l’établissement compte également informer les étudiants des risques associés aux rassemblements non autorisés.

La Ville de Waterloo et l'Université Wilfrid Laurier n’ont pas voulu commenter la tenue d’activités potentielles , mais se disent aussi prêtes à toute éventualité.

La Dre Rabia Bana, médecin-hygiéniste associée de la région, souhaite que la population adopte une approche prudente quant au retour de grands événements.

Elle souligne que certains outils, comme les masques, demeurent valables dans ce genre de contextes, lorsque de grandes foules sont rassemblées ou dans les endroits fermés, propices aux contacts étroits.

Au centre-ville de Guelph par ailleurs, les rues Macdonell et Wyndham seront fermées le 17 mars de 20 h à 4 h du matin pour l’occasion.

À Ottawa, le Service de police de la ville a déjà prévenu la population : aucun débordement ne sera toléré lors de cette fête.

Avec les informations de Stella Dupuy et de CBC