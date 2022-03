Des mois avant de retrouver une certaine rentabilité pour le secteur de l’événementiel

Toutefois, les propriétaires de salles de réception demeurent prudents. La pandémie a durement frappé le secteur de l’événementiel.

Le Complexe-Laviolette de Trois-Rivières n’a jamais réussi à dépasser 40 % de chiffres d'affaires prépandémie. En deux ans, il perdu des centaines de milliers de dollars.

Ces assouplissements vont lui permettre de souffler un peu. Mais, pour certaines entreprises, c’est trop tard, constate Jean-Philippe Martin, copropriétaire du Complexe-Laviolette : Il y en a plusieurs qui ont déjà mis la clef sous la porte. Il y en a que c’est au niveau de la faillite, d’autres, c’est parce que ça fait deux ans qu’on ne travaille pas ils ont tout simplement décidé de passer à autre chose.

Pour les propriétaires, il faudra sans doute patienter encore des mois avant de retrouver une certaine rentabilité, puisque les événements prennent du temps à organiser.

« Faut pas non plus célébrer trop tôt non plus parce que dans le Temps des Fêtes on pensait quand même faire bien des choses puis on s’est fait couper l’herbe sous le pied avant la fin. On demeure quand même prudent. »