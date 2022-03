Ève Gascon demeure avec les Olympiques pour une autre semaine

Lorsque la sirène retentissait dans le Centre Slush Puppie après un but des Foreurs de Val d'Or, samedi soir, bien des partisans rassemblés dans l'amphithéâtre se demandaient si Ève Gascon serait lancée dans la mêlée. Les Olympiques de Gatineau se sont inclinés 7-6 en prolongation contre l'équipe abitibienne devant les yeux impuissants de la gardienne de 18 ans.

Malgré la défaite des siens, Ève Gascon était souriante après la rencontre. Rappelée jeudi par les Olympiques, il s'agit pour elle d'un deuxième séjour avec l'organisation depuis le début de la saison.

C'est sûr que c'est toujours un honneur de pouvoir porter la casquette des Olympiques, c'est vraiment le fun d'être rappelée , a-t-elle reconnu après la rencontre.

Les Gatinois ont perdu quatre de leurs cinq confrontations depuis que leur gardien de but numéro 1, Rémi Poirier, s'est blessé au bas du corps. Son auxiliaire, Emerik Despatie, n'a pas été particulièrement solide au cours de cette séquence. Il n'a repoussé que 18 des 25 lancers auxquels il a fait face, samedi soir.

Je sais qu'il est dans une passe plus difficile et en tant que gardienne, je comprends ça et je veux être là pour l'épauler , a expliqué Gascon, en bonne coéquipière.

Cette dernière passera la prochaine semaine avec les hommes de Louis Robitaille. En temps normal, elle ne pourrait pas quitter les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent pour plus de 48 heures, mais puisque sa semaine de relâche vient de débuter, le règlement n'est pas applicable.

Faire la semaine de pratique avec les gars, ça va être le fun et ça va me permettre de m'améliorer , insiste-t-elle.

Un rendez-vous historique en vue?

L'athlète de 18 ans pourrait voir de l'action la fin de semaine prochaine, alors que les Olympiques affronteront l'Océanic de Rimouski deux fois en deux jours.

Elle va être avec nous pour les deux matchs du week-end prochain. On est extrêmement confiant que si on a à l'utiliser, on peut l'utiliser , a confirmé l'entraineur-chef et directeur général de l'équipe, Louis Robitaille.

Je vais faire de bonnes pratiques et si j'ai un départ, c'est certain que je vais être prête et je vais donner mon maximum , assure Gascon.

Elle deviendrait ainsi la première femme à disputer une partie dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ depuis Charline Labonté, en novembre 2000.

La portière vient d'ailleurs au 1er rang des gardiens de buts de la Ligue de hockey collégial du Québec au chapitre des victoires cette saison avec 10 gains, en plus de présenter un taux d'efficacité de 0,899.

« J'ai une bonne saison avec les Patriotes et on a une bonne équipe, fait que c'est sûr que je suis en pleine possession de mes moyens et j'ai confiance en moi. » — Une citation de Ève Gascon, gardienne des Olympiques de Gatineau

La rétroaction de son entraîneur, c'est extrêmement positif. Elle a vécu une période creuse au mois d'octobre, mais elle a bien rebondi. Ce rappel est amplement mérité pour elle , souligne M. Robitaille.

Quant à l'attention médiatique qu'elle reçoit, Ève Gascon estime que ça n'a aucune incidence sur ses performances sur la glace. La jeune femme y voit même du positif.