Des proches de résidents en soins de longue durée poussent un soupir de soulagement

Deux ans de semi-isolement se terminent donc pour Marion Noël, qui habite dans un centre de soins de longue durée à Maple Ridge, dans le Grand Vancouver. Lorsqu’elle a fêté ses 89 ans récemment, sa fille Danielle Noël était la seule visiteuse admise pour célébrer avec elle.

C’est émotionnel, je ne mentirai pas , avoue Danielle Noël. Au début de la pandémie, lorsque sa mère est entrée au centre de soins, et qu'elle a été isolée pendant deux semaines, elle a eu peur que sa mère ne survive pas. On ne savait pas quand on allait la revoir , se souvient-elle.

Depuis le 11 mars, les visites illimitées sont à nouveau autorisées, alors qu’auparavant, les résidents avaient généralement le droit de voir seulement un visiteur essentiel et un visiteur désigné.

Cependant, certains établissements ont besoin de temps pour revoir leurs protocoles et c’est donc d’ici le 18 mars prochain qu’ils devraient être prêts pour accueillir les visiteurs, a affirmé la médecine hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, jeudi en point de presse.

Danielle Noël et sa mère Marion Noël. Danielle croit que la restriction des visiteurs a nui à la qualité des soins des aînés. Photo : Offert par : Danielle Noël

Le manque de personnel dans ces établissements peut aussi avoir un impact sur le retour des visites. Autrement dit, s'ils ne peuvent accueillir tous les visiteurs dès le 18 mars, ils limiteront leur nombre.

Les établissements contacteront les familles au sujet des protocoles.

Un retour sous le signe de la prudence

Selon la santé publique, il faudra être complètement vacciné pour accéder aux foyers et subir également un test de dépistage rapide. Le port du masque demeurera obligatoire dans les espaces communs.

[La COVID-19] ne s'est pas arrêté cette semaine. Il y a des séquelles qui demeurent , dit Joanne Dumas, la présidente de l’Assemblée francophone des retraité(e)s et aîné(e)s de la Colombie-Britannique. Je pense qu'ils vont s’en tenir aux plus proches. Il ne faut pas que 30 personnes aillent visiter grand-maman. Ce ne serait pas raisonnable.

Il est important que les gens comprennent que l’on ne retourne pas à la normale du jour au lendemain , renchérit Terry Lake, président de l’Association des fournisseurs de soins de la province. Il faut continuer de prendre beaucoup de précautions.

Leslie Gaudette, de l’Organisation du conseil des citoyens aînés, espère que l’allégement des restrictions aura un impact positif sur la santé mentale des aînés. C’est établi : plus les personnes sont confinées à la maison sans visiteurs, plus leur santé mentale et physique se détériore , dit-elle.

Danielle Noël a peur que le plus grand nombre de visiteurs augmente le risque que sa mère contracte le virus, mais en même temps, elle se réjouit que son isolement soit brisé.

Nous avions tous l’espoir que plus de visites seraient possibles. Que mes fils puissent aller voir leur grand-mère, lui donner un câlin, l’embrasser, lui dire en personne qu’ils l’aiment , dit-elle.

Un des petits-fils de Marion Noël est à l'extérieur de son centre de soins de longue durée. Seule sa fille Danielle pouvait lui rendre visite pendant la pandémie. Photo : Offert par : Danielle Noël

Avec les informations de Chloé Dioré de Périgny et Joel Ballard