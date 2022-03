Un retour presque à la normale qui redonne le sourire dans les bars

Les bars et les restaurants peuvent accueillir 100 % de leur clientèle, depuis samedi, et plus besoin de montrer son passeport vaccinal à l’entrée. La danse et le karaoké sont de nouveau autorisés. À Québec, ces assouplissements réjouissent les commerçants.

C’est très positif. On espère qu’il n’y aura plus de confinements après ça.

Émile Lebel est le propriétaire de six bars à Québec, dont le Pub Ozone sur Grande Allée. Pouvoir fermer ses établissements le soir à 3 h du matin et non plus à minuit le ravit. Trois heures de ventes en plus, c’est assez significatif.

Et il le constate, les gens sont très festifs, ils rattrapent le temps perdu . Mais pas au point que cela devienne ingérable ou qu’il y ait des débordements, rassure-t-il.

Pertes financières et manque à gagner

Zoran Drakul, le copropriétaire du bar-restaurant Le Quartier général sur le boulevard Charest Ouest, tient le même discours et affiche le même air satisfait. Je me sens heureux d'avoir le droit de travailler. Sur deux ans, on a été fermé 11 mois , rappelle-t-il.

Après des semaines de fermeture subies, un grand nettoyage s'impose dans les bars et les restaurants qui se préparent à rouvrir leurs portes. Photo : Radio-Canada

Autant de semaines pendant lesquelles les pertes financières se sont accumulées. Notre argent, on le fait plus quand on fait boîte de nuit, avec danse et DJ qu’en servant nos menus.

Pour rattraper tout le manque à gagner, Zoran Drakul se prépare à travailler d’arrache-pied pendant un ou deux ans. Il ne faudra rien de moins, selon lui, pour se remettre à flot.

Le masque toujours obligatoire

Au bar Les Yeux bleus dans le Vieux-Québec, pas de réouverture avant lundi. C’est en effet, le 14 mars que le gouvernement avait initialement prévu de lever bon nombre de restrictions, avant de devancer la date de 48 h. Trop précipité pour Antoine Paquin, le propriétaire.

On avait fait des horaires, on avait fait des commandes pour le 14, on reste là-dessus.

Cette fin de semaine, les Québécois ont (re)gagné en liberté, à une exception près. Le port du masque reste obligatoire. Si les conditions le permettent, ce ne sera plus le cas mi-avril.

D'après les informations de Colin Côté-Paulette