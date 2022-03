Abandon du passeport vaccinal : des commerçants de l’Outaouais soulagés

Pour le propriétaire du Cinéma 9 de Gatineau, Didier Farré, la levée de ces mesures signifie d’abord que moins d’employés seront nécessaires sur le plancher, donc une perspective d'économie et un casse-tête en moins, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Ça veut également dire que les files d’attente vont se raccourcir au guichet et que plus de clients potentiels pourront entrer en salle pour visionner des films.

C’est une bonne chose , dit-il.

Même si M. Farré a profité de la pandémie pour faire des rénovations, les 24 derniers mois n’ont pas été tendres envers son cinéma, souligne-t-il.

Il faudra trois ou quatre ans, minimum pour retrouver le profit perdu, anticipe l’homme d’affaires.

En l’espace de deux ans, on a fermé quatre fois. C’était vraiment très difficile, et on a perdu tout ce qu’il y avait en restauration. La clientèle était méfiante, avec raison. Ça va prendre quand même beaucoup de temps , raconte M. Farré.

Ce dernier prédit maintenant une hausse de l’achalandage ce printemps avec les films prévus à l’affiche comme certains films québécois et pour enfants, deux catégories prisées du grand public.

Des clients qui reviennent

Du côté du gym la Sporthèque du secteur Hull, l’enthousiasme est au rendez-vous alors que la propriétaire voit, peu à peu, la situation revenir à la normale.

La clientèle est de retour. Les gens veulent s'entraîner. C’est extraordinaire de voir la fidélité de notre clientèle qui revient. Il y a des gens que nous n'avions pas vu depuis deux ans qu’on revoit alors c’est vraiment plaisant de revoir ces visages-là , a commenté Élaine Dupras, la propriétaire de la Sporthèque.

Cette dernière ne cache pas que le passeport vaccinal a eu un gros impact au niveau de l’achalandage .

Par exemple, en septembre dernier, quand le passeport vaccinal a été exigé, je dirais qu’on a peut-être eu une trentaine d’annulations chez des clients qui n’étaient pas vaccinés et qui n’avaient pas l’intention de se faire vacciner , a témoigné Mme Dupras.

Au resto-bar Le Forum, à Gatineau, la direction se réjouit de ces restrictions en moins et espère elle aussi retrouver ses clients qui ont déserté au cours des derniers mois en raison des mesures sanitaires.

On est vraiment content. Aujourd’hui on a plein d’événements, on court partout, mais on est vraiment content. Ça nous fait vraiment du bien de reprendre la vie normale et revoir nos clients , partage Macy Mousalem, la gérante de l’établissement.

« On espère que ça va nous apporter beaucoup de clientèle qui auparavant ne pouvait pas entrer. » — Une citation de Macy Mousalem, gérante du resto-bar Le Forum.

Sonia Lacroix, propriétaire du restaurant Patio Vidal à Gatineau, craint pour sa part que l’abandon du passeport vaccinal refroidisse certains de ses clients.

On a quand même des personnes âgées et j’ai l’impression qu’ils ont une petite crainte face à cela , rapporte Mme Lacroix qui dit toujours faire face à une pénurie de main-d'œuvre.

