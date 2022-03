La table est mise pour une saison de mariage bien chargée en Outaouais

Au cours des deux dernières années, la pandémie a forcé plusieurs couples à revoir leur plan de mariage. C’est le cas de Cynthia Tassé Lamarche qui espère que cette année sera la bonne, après deux tentatives ratées.

Si tout s'était passé comme prévu, une alliance aurait remplacé sa bague de fiançailles il y a un an et demi déjà, mais la pandémie a contraint Cynthia Tassé-Lamarche et son conjoint à repousser une première fois, d’un an, leur cérémonie de mariage.

Cynthia Tassé-Lamarche tentera pour la troisième fois de se marier en juin. Photo : Radio-Canada

On a pris la décision avant même que les mesures ne nous empêchent de célébrer notre mariage. [...] On voulait le faire d'avance, car on sait que c’est difficile quand on a déjà réservé tous nos fournisseurs , raconte-t-elle.

Malchance, la COVID-19 a eu pour une deuxième fois raison de leur célébration d’union. Le conjoint de Mme Tassé-Lamarche a contracté le virus lors de sa soirée d’enterrement de vie de garçon, tout juste avant le grand jour.

Finalement si tout se passe bien, on va se marier le 25 juin cette année , lance Cynthia Tassé-Lamarche tout sourire.

Une grosse saison

Nathalie Martin, cheffe propriétaire au Vignoble et érablière de Chelsea, en Outaouais, où de nombreux mariages sont célébrés, se prépare pour de prochains mois bien chargés.

Nathalie Martin, cheffe propriétaire au Vignoble et érablière de Chelsea, en Outaouais Photo : Radio-Canada

Ça va être une grosse saison, ça, c’est certain , prédit-elle.

Cette dernière affirme qu’elle affiche complet pour presque tous les samedis cette année.

Les gens ont attendu à la dernière minute que les restrictions soient levées. Et depuis deux semaines, je n’ai pas une journée où je ne reçoit pas un appel ou un courriel pour me demander s’il me reste un samedi ou un vendredi de disponibles cet été ou cet automne pour un mariage .

« On n’est plus rendu en 2022, on est carrément rendu en 2023 et j’ai même des demandes pour 2024 présentement. » — Une citation de Nathalie Martin, cheffe propriétaire au Vignoble et érablière de Chelsea

Malgré les obstacles rencontrés, Cynthia Tassé-Lamarche s’estime tout de même chanceuse.

Heureusement nos fournisseurs ont vraiment été compréhensibles de la situation et on n’a rien perdu en termes de dépôt d'argent , dit-elle.

Rien à payer à part une facture de fleurs qui a finalement égayé leur demeure.

Tous n’ont pas eu cette chance, dit Nathalie Martin, du Vignoble et érablière de Chelsea.

Là, ce qu' il se passe, c’est qu’il y a des gens qui ont perdu des dépôts, car ils ont dû remettre 2 fois, 3 fois, 4 fois leur mariage. D’autres, ça fait 2,3 ou 4 fois qu’ils changent de photographe, de DJ, [de fournisseurs], donc ils n’ont pas nécessairement ce qu’ils veulent alors il y a des gens qui doivent prendre un peu ce qu’il reste comme professionnel de l’industrie , explique Mme Martin.

Les plus petits mariages ont la cote

Bien que le nombre d’invités lors de réceptions de mariage ne sera plus limité à partir de lundi, certains professionnels du milieu constatent une popularité pour les plus petites cérémonies. Renaud Dugas, porte-parole chez Loto-Québec, qui offre un service de location de salle, remarque cette tendance.

Les plus petites réceptions gagnent en popularité. Photo : iStock

Avant la pandémie, par exemple pour les mariages, on avait des groupes de 125-150 personnes et ça pouvait monter jusqu’à 400. On avait beaucoup de gros groupes, mais maintenant, on a des réservations pour de plus petits groupes : 50-60-70 personnes. Il y a eu un effet [de la pandémie] sur l’organisation des mariages , rapporte M. Dugas.

Cynthia Tassé-Lamarche et son conjoint ont, pour leur part, choisi de garder la version réduite de leur liste d’invités limitée à 50 personnes au lieu du double initialement prévu.

Si tout se passe comme prévu, une alliance remplacera la bague de fiançailles de Cynthia Tassé-Lamarche, le 25 juin. Photo : Radio-Canada

Pour nous, c’est merveilleux que nos amis proches et notre famille immédiate puissent être présents cette année. Rester à 50 personnes, pour nous, ça allait comme ça. Le nombre de personnes, ce n’est plus ce qui compte, après tout ce qu’on va vécu , confie la future mariée.

Avec les informations de Camille Martel, Nafi Alibert.