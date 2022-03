Un navire en panne, le Comanche, est remorqué au large de Terre-Neuve

Cette semaine, le MV Comanche a perdu de la puissance motrice à environ 35 kilomètres au large du cap St. Mary's, qui se trouve le long de la côte sud de la péninsule d'Avalon.

La Garde côtière canadienne a indiqué samedi que le Comanche a été remorqué jusqu'au poste de pilotage de la baie Placentia par le Placentia Hope et le Placentia Pride, avec le soutien du North Atlantic Osprey et du North Atlantic Petrel, et escorté par le Navire de la Garde côtière canadienne NGCC Terry Fox.

Le Motor Vessel MV Maersk Clipper se dirigeait vers la baie Placentia samedi après-midi et, à son arrivée, il devait attacher un équipement de remorquage et rester sur place avec le Comanche.

La garde côtière a déclaré qu'il n'y avait pas de blessés, et que la panne de moteur du navire n’a pas causé de pollution.

Le vraquier Motor Vessel MV Comanche est ancré en toute sécurité dans la baie Placentia, à Terre-Neuve-et-Labrador, en attendant l'arrivée d'une tempête hivernale , a indiqué la garde côtière sur Twitter, en début d'après-midi.

Une puissante tempête doit traverser la région de samedi à dimanche, avec des vents soutenus de plus de 110 km/h.