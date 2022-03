Le flot de réfugiés ukrainiens ralentit quelque peu

Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 2 597 543 réfugiés venant d'Ukraine sur son site Internet spécialisé vers 11 h TUC (6 h, heure de l'Est). Ce sont 92 650 personnes de plus que lors du précédent pointage, soit bien moins que le nombre de gens qui ont traversé la frontière ukrainienne chaque jour depuis le début du conflit.

Pour autant, l'Europe n'avait pas connu de flot aussi rapide de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale, selon le Haut Commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi.

Quatre millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre, selon les premières prévisions de l'Organisation des Nations unies ONU , un chiffre qui devrait très certainement être révisé à la hausse, selon le Haut Commissariat aux réfugiés HCR .

Avant ce conflit, l'Ukraine était peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kiev – qui n'incluent donc pas la Crimée annexée par la Russie ni les zones sous contrôle des séparatistes prorusses.

La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié des réfugiés qui ont fui depuis le début de l'invasion russe.

Depuis le 24 février, 1 575 703 personnes fuyant le conflit en Ukraine sont entrées en Pologne, selon le Haut Commissariat aux réfugiés HCR .

Les gardes-frontières polonais, eux, évoquent plutôt 1 596 000 personnes ayant franchi la frontière entre les deux pays.

La deuxième vague commence apparemment à retomber lentement. Vendredi, le nombre des arrivées s'est élevé à 76 200, une baisse de 12,5 % par rapport à jeudi.

Des dizaines de milliers de personnes traversent également la frontière dans le sens opposé.

Il peut s'agir de personnes qui travaillent en Pologne et qui rentrent au pays pour s'enrôler ou pour s'occuper de vieux parents, par exemple, ou qui n'y vont que pour chercher leurs proches et retourner immédiatement avec eux en Pologne. Enfin, certains réfugiés décident de rentrer parce qu'ils souffrent du mal du pays ou pour éviter que quelqu'un occupe leur logement.

Avant cette crise, la Pologne abritait déjà environ 1,5 million d'Ukrainiens venus, pour la plupart, travailler dans ce pays membre de l'Union européenne.

La Pologne remboursera aux particuliers l'hébergement des Ukrainiens

L'État polonais compensera par ailleurs les dépenses des familles accueillant des réfugiés ukrainiens à raison de 40 PLN (environ 12 CAD) par jour et par personne, a annoncé samedi le vice-ministre de l'Intérieur, Pawel Szefernaker.

Cette allocation sera versée à la demande des intéressés, a posteriori, autrement dit à l'issue de la période d'accueil, qui pourra atteindre au maximum deux mois, a-t-il précisé au cours d'une conférence de presse.

Ces deux mois de séjour doivent permettre au citoyen ukrainien de décider ce qu'il compte faire en Pologne , a dit M. Szefernaker.

Les demandes de remboursement, qui devront comprendre des renseignements sur les personnes hébergées, pourront être déposées à partir du 16 mars. L'allocation sera rétroactive et portera sur la période démarrant avec l'arrivée des réfugiés, a ajouté le haut fonctionnaire.

La file d'attente en Ukraine près du poste frontalier de Budomierz s'étendait sur plusieurs kilomètres le 3 mars. Photo : Radio-Canada / Frédéric Tremblay

Si, au bout des deux mois, la famille polonaise accueille d'autres réfugiés, elle pourra redemander cette allocation.

L'administration locale polonaise doit entamer également le 16 mars l'enregistrement des quelque un million et demi de réfugiés ukrainiens pour leur attribuer un numéro d'identification unique, appelé Pesel.

Il est largement utilisé dans les relations avec les institutions publiques polonaises, les services de santé, pour l'obtention d'un numéro de téléphone, l'accès à certains services bancaires, etc.

Les réfugiés seront photographiés et déposeront leurs empreintes digitales, mais leur enregistrement restera numérique et ne débouchera pas sur l'établissement d'un document papier du type permis de séjour, dont la fabrication doit obéir à de stricts critères de sécurité.

M. Szefernaker a appelé les Ukrainiens à ne pas chercher à s'enregistrer tous à la fois, ce qui engorgerait les services administratifs locaux.

La Pologne a accordé aux réfugiés ukrainiens fuyant l'invasion russe l'accès aux services de santé et la protection légale à partir du jour de leur entrée sur le territoire national.

D’autres pays accueillent des milliers de réfugiés

La Hongrie accueille 235 576 personnes, selon des chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés HCR arrêtés au 11 mars.

Le pays compte cinq postes-frontières avec l'Ukraine, et plusieurs villes frontalières, comme Zahony, ont aménagé des bâtiments publics en centres de secours où des civils hongrois viennent proposer vivres ou assistance.

La Slovaquie dénombre 185 673 personnes ayant fui l'Ukraine, selon le point actualisé du Haut Commissariat aux réfugiés HCR arrêté au 11 mars.

Selon les autorités slovaques, 9581 personnes sont entrées en Slovaquie vendredi.

Le nombre de personnes ayant trouvé refuge en Russie s'élevait à près de 106 000, en date du 10 mars.

Le HCR note aussi que, entre le 18 et le 23 février, 96 000 personnes sont passées des territoires séparatistes prorusses de Donetsk et de Louhansk en Russie.

Un homme tient son enfant dans ses bras alors que des familles, qui ont fui l'Ukraine en raison de l'invasion russe, attendent d'entrer dans un camp de réfugiés à Chisinau, en Moldavie, plus tôt cette semaine. Photo : afp via getty images / NIKOLAY DOYCHINOV

Après leur arrivée en Moldavie, petit pays de 2,6 millions d'habitants et l'un des plus pauvres d'Europe, une partie des réfugiés poursuivent leur route jusqu'en Roumanie ou en Hongrie, souvent pour retrouver de la famille.

Selon le décompte du Haut Commissariat aux réfugiés HCR , 104 929 réfugiés venus d'Ukraine étaient répertoriés dans le pays en date du 10 mars.

Le Haut Commissariat aux réfugiés HCR n'a pas actualisé ses statistiques concernant la Roumanie. L'agence de l'Organisation des Nations unies ONU pour les réfugiés dénombrait près de 85 000 réfugiés en date du 8 mars. Comme pour la Moldavie, de nombreux réfugiés décident de poursuivre leur route une fois en sécurité.

Depuis le 24 février, 365 000 personnes sont entrées et un peu plus de 280 000 sont sorties, ont détaillé les autorités roumaines vendredi.

Le Haut Commissariat aux réfugiés HCR a aussi précisé qu'un peu plus de 304 000 personnes avaient poursuivi leur route, une fois la frontière ukrainienne franchie, vers d'autres pays européens.

Prague demande à l' Union européenne UE de l'aide pour accueillir les réfugiés

La République tchèque a demandé à l'Union européenne 25 ensembles de constructions modulaires pour l'aider à accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés ukrainiens, alors que ses ressources sont presque épuisées, a déclaré samedi le ministre de l'Intérieur, Vit Rakusan.

La porte-parole de la direction générale des pompiers – qui jouent un rôle important dans le transport et l'accueil des réfugiés –, Pavla Jakoubkova, a estimé que la capacité d'absorption [de réfugiés] de la République tchèque est presque épuisée .

Plus de 102 000 réfugiés ukrainiens ont été enregistrés en République tchèque depuis l'invasion russe le 24 février, a-t-elle déclaré, mais leur nombre réel atteint certainement 200 000 .

Le pays de 10,7 millions d'habitants abrite une communauté ukrainienne d'environ 200 000 personnes, qui travaillent principalement comme ouvriers du bâtiment, infirmières ou femmes de ménage.

Nous essayons d'obtenir plus de capacités d'hébergement, mais nous nous retrouvons progressivement dans une situation où nous ne pouvons organiser que des hébergements d'urgence pour les réfugiés , a déclaré Mme Jakoubkova.

Par conséquent, les gens devront être concentrés dans des gymnases, des halles, etc. et leur hébergement ne sera pas confortable, a-t-elle ajouté.

M. Rakusan a précisé que les constructions modulaires seront utilisées lorsque ces possibilités seront aussi épuisées.

L'invasion russe et l'afflux de réfugiés ont déclenché une vague de solidarité en République tchèque, de nombreuses personnes proposant d'héberger des Ukrainiens fuyant la guerre.

Des Ukrainiens fuient pour ne pas prendre les armes

À la frontière gréco-bulgare, dans les files d'attente gigantesques, femmes et enfants fuyant la guerre en Ukraine s'entassent dans les voitures. Quelques hommes qui refusent de prendre les armes cherchent aussi refuge en Grèce.

C'est le cas de Mykhaylo, 42 ans, rencontré par l'Agence France-Presse AFP au poste-frontière de Promachonas, dans le nord de la Grèce.

Malgré la mobilisation générale déclarée en Ukraine et l'interdiction faite à tous les hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays, il a réussi à se faufiler dans la foule et à traverser la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie.

Je suis un homme d'affaires basé à Kiev. Je ne voulais pas m'engager dans l'armée. Je n'aime pas les armes ni la guerre , a-t-il confié sous le couvert de l'anonymat.

Un membre des unités de défense territoriales de l'Ukraine observe la destruction causée par l'offensive russe sur Kharkiv, deuxième ville en importance du pays. Photo : Getty Images / AFP/SERGEY BOBOK

Je suis un homme simple qui veut vivre en sécurité et en paix. C'est impensable ce qui se passe actuellement , s'est exclamé l'Ukrainien qui voyage avec sa femme de 35 ans dans une voiture de luxe.

Le quadragénaire raconte avoir marché plusieurs kilomètres pour échapper aux contrôles à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie.

Ma femme, qui a le droit de quitter le pays, a traversé la frontière en voiture , a relaté Mykhaylo.

Il ne se considère pas comme un traître et dit qu'il soutiendra son pays d'une autre manière, mais pas en combattant.

C'est inconcevable pour moi de devoir prendre les armes et de devoir si nécessaire tuer quelqu'un. Je ne peux pas concevoir de faire une telle chose. Qui peut forcer une personne à cette action? De quel droit? s’est-il demandé.

L'entrepreneur va se rendre en Crète, où vivent des amis.

Peu importe les sanctions que je peux encourir pour ma décision de quitter mon pays, ce que je veux, c'est que toutes ces bêtises cessent au plus vite et qu'on recommence à vivre , espère-t-il.

Le couple restera en Grèce aussi longtemps que nécessaire .

Environ 7900 réfugiés ukrainiens sont arrivés en Grèce à ce stade, selon le ministère grec de la Protection du citoyen.

Ils logent en grande majorité chez des proches, et les camps préparés par le gouvernement grec restent vides.

Nous ne nous sentons pas comme des réfugiés , a confié Marina Bodnar, 39 ans, à la frontière gréco-bulgare.