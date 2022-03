365 000 $ au patrimoine immobilier de Val-d’Or et Rouyn-Noranda

Québec octroie une aide financière de plus de 365 000 $ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine immobilier à Val-d’Or et Rouyn-Noranda.

Cet investissement permettra notamment la restauration de bâtiments patrimoniaux privés ou municipaux , explique un communiqué du gouvernement.

La Ville de Val-d'Or qui obtient 192 000 dollars compte utiliser l'argent pour recruter un agent de développement en patrimoine.

La directrice service culturel de Val-d'Or Brigitte Richard rappelle que la Loi sur le patrimoine culturel oblige les municipalités à faire l'inventaire du patrimoine bâtit avant 1940 et même des immeubles plus récents.

Un des premiers objectifs de l'agent en patrimoine à la Ville de Val-d'Or va être de participer à l'élaboration de cet inventaire de bâtiments et dans un deuxième temps c'est de déterminer quels sont les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale et pourquoi et comment les conserver et les mettre en valeur , dit Brigitte Richard.

La Ville de Rouyn-Noranda reçoit 174 000 $ qui servira là également à recruter un employé qui se chargera de l'aspect patrimonial.

La Ville compte actualiser ses connaissances sur le patrimoine existant et agir pour sa protection.

On a un certain nombre d'éléments qui ont déjà été classés, caractérisés au niveau patrimonial. Mais [on va] pouvoir actualiser ces connaissances-là, bonifier les informations qu'on peut avoir en ratissant déjà un peu plus large que ce qu'on a. Il y a aussi la protection sur quoi on va pouvoir agir davantage, bonifier le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale à volet patrimonial. Alors il y a déjà un certain nombre de bâtiments qui sont classés alors qu'on puisse ajuster davantage nos choses par rapport aux règlements relativement à ça , explique le président du comité patrimoine et toponymie Guillaume Beaulieu.

Le conseiller municipal parle également de la protection du patrimoine religieux, mais aussi de la mise en valeur du patrimoine.

Mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux qui appartiennent à la ville et établir un plan pour mieux soutenir les propriétaires de ses bâtiments privés aussi et leur transmettre des éléments de sensibilisation, de l'accompagnement, ça permet d'aller plus loin que ce ou on était déjà et pour faire ça, ça prend quand même une certaine emphase qui sera mise dessus , dit-il.

L'entente de soutien financier est d'une durée de trois ans.