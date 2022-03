Le mouvement antimesures sanitaires s’attaque à une application pour le transport scolaire

Une des publications à ce sujet a été partagée près de 1000 fois cette semaine. On y voit la lettre de la commission scolaire qui annonce aux parents l’entrée en vigueur d’une nouvelle application dans quelques écoles ciblées.

Utilisée par d’autres centres de services scolaires du Québec, l'application mobile permet aux parents de suivre le déplacement de l’autobus scolaire. Ceux qui le désirent peuvent inscrire leur enfant et à l’aide d’un code QR scanné à l’entrée et à la sortie de l’autobus, les parents savent que l’enfant a bel et bien effectué le parcours.

C’est tout simplement un projet pour la sécurité des enfants et pour être plus efficace. Nous sommes une petite commission scolaire sur un grand territoire, les enfants font de longs trajets en autobus , explique le président du conseil des commissaires, Stephen Burke.

La guerre au code QR

La Commission scolaire Central Quebec a envoyé une lettre aux parents plus tôt cette semaine pour expliquer le projet. La lettre s’est rapidement retrouvée sur Facebook. Des gens écrivent qu’il s’agit d’une atteinte à la liberté et que les écoles prennent les élèves pour de la marchandise .

On nous a dit qu’on était des ordures , se désole le président du conseil des commissaires. Stephen Burke est surpris de voir l’ampleur qu’a prise leur projet. C’est une application utilisée dans d’autres centres de services scolaires, comme à Montréal. Les gens qui écrivent des commentaires effarants comme ça ne savent même pas que nous sommes une commission scolaire anglophone.

D’autres commentaires parlent d’un contrôle de l’identité numérique des Québécois par le gouvernement pour expliquer l’ajout d’un code QR pour les élèves. Certains comparent le tout au passeport vaccinal, une mesure sanitaire qui est d’ailleurs levée ce samedi au Québec.

Ce n’est pas un exercice d’intelligence artificielle, les enfants ne sont pas des cobayes. Je veux rassurer nos parents que c’est pour l’efficacité et pour assurer la sécurité des élèves , ajoute M. Burke.

Cette initiative est prise par les centres de services scolaires et les commissions scolaires. Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeois a même commencé à l’utiliser en 2018.

M. Burke nous confirme qu'il ne s'agit pas d'une demande du gouvernement.

Une application sécuritaire

Selon l’expert en cybersécurité Éric Parent, les bénéfices pour les écoles et les parents de ce type d’application sont plus grands que les risques encourus.

En fait, je ne vois pas de menaces. En théorie, une personne malveillante ne peut pas savoir qui sont les enfants dans l’autobus. Elle peut savoir qu’il y a des enfants. Mais, c’est une information qu’on connaît déjà. Tout le monde sait que des enfants sont transportés dans des bus matin et soir , poursuit celui qui est aussi président-directeur général PDG de Eva Technologies.

Dans la lettre qui circule sur les réseaux sociaux, la mention du code QR, remis aux enfants sous la forme d’une carte à puce, est ce qui fait le plus réagir.

Plusieurs personnes se sont rentrées dans la tête que le gouvernement est contre elles, et les personnes non vaccinées associent cela au VaxiCode avec le code QR. Donc, n’importe quelle technologie qui utilise ça, elle est vue comme étant méchante , fait-il remarquer.

La Commission scolaire Central Quebec rappelle que l’ajout de cette application mobile pour les élèves n’est pas obligatoire. C’est un projet pilote, et à la fin, les parents des élèves qui fréquentent nos écoles pourront faire leurs commentaires , précise Stephen Burke.

D’après lui, cette application permettra aux parents d’avoir une meilleure idée du moment de l’arrivée de l’autobus scolaire près de chez eux. Les parents qui le veulent seront aussi en mesure de vérifier si leur enfant a bel et bien pris l’autobus à la fin de sa journée d’école.

