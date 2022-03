Protéger la liberté de presse en Ukraine

Une trentaine d’ensembles d’équipement de protection seront mis à la disposition des journalistes ukrainiens, mais aussi des médias étrangers qui souhaitent se rendre dans les zones de combat.

Ces ensembles comprenant des gilets pare-balles, de casques de protection et des trousses de premiers soins pourront être prêtés aux journalistes qui en feront la demande. L’équipement est un don d’un média suédois. L’organisme Reporters sans frontières espère qu’une soixantaine d’ensembles supplémentaires seront bientôt disponibles.

[Les journalistes ukrainiens] ne sont pas des reporters de guerre qui ont suivi des stages sur leur protection, soutient Christophe Deloir, secrétaire général de Reporters sans frontières. Ce ne sont pas des reporters de guerre qui ont du matériel. Ce ne sont pas des reporters qui sont allés à la guerre. C'est la guerre qui est venue à eux, donc ils ne sont pas préparés.

Dans le but de prioriser la sécurité, des séances de formation seront aussi offertes sur la prévention du danger et les façons de couvrir de façon sécuritaire des événements en zone dangereuse.

Les risques d’enlèvement sont élevés dans les zones de combat en Ukraine et la prise pour cible de journalistes néerlandais et britanniques depuis deux semaines inquiète Reporters sans frontières. L'organisme reconnaît cependant que les risques sont nettement moins élevés que lors de récents conflits comme les guerres en Syrie ou en Irak.

« Mais quand on regarde ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, quand on voit certaines des pratiques de l'armée russe, on ne peut être qu'extrêmement inquiets pour les journalistes ukrainiens et pour les journalistes étrangers qui sont nombreux à couvrir ce conflit. »