Des élèves de Compton amassent des dons pour l’Ukraine

Deux enseignantes de l'École Louis-St-Laurent ont organisé une levée de fonds avec leurs élèves de troisième année. En seulement deux jours, ces derniers ont réussi à dépasser leur objectif initial de 1000 $ grâce à la générosité de leurs proches.

Après avoir amassé la somme de 2372 $, l'enseignante Yris Bouffard, se dit très fière de son école et des gens de la communauté de Compton, qui ont répondu comme ça pour donner pour les Ukrainiens .

D'autant plus que les jeunes eux-mêmes ont contribué personnellement à cet acte de générosité, comme le souligne l'enseignante Caroline Goulet, en félicitant ses élèves.

Cet argent-là que t'as donné, qui vient de ta poche, c'est de l'argent que t'as eu pour ton anniversaire, que tu te disais "je vais acheter quelque chose pour me faire plaisir" et puis t'as décidé de prendre ces sous là et les donner à quelqu'un qui en a plus besoin que toi, parce que toi quand tu te couches le soir, as-tu peur qu'une bombe tombes sur ta maison? Non, moi non plus. Je te félicite bravo, tes parent aussi, bravo.

Aider les réfugiés ukrainiens

À la suite d'une revue de l'actualité avec leurs enseignants, les enfants ont été touchés par la situation que vivent des centaines de milliers d'Ukrainiens qui ont fui leur pays.

Depuis, les enseignantes répondent aux questions de plusieurs élèves. Elles leur assurent que l'argent remis à la Croix rouge servira à aider ces gens.