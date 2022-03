Des étudiants demandent aux universités d’abandonner les combustibles fossiles

C'est le cas à l'Université de Montréal et à l'Université McGill, où des étudiants occupent l'entrée d'un pavillon depuis le début de la semaine.

Vendredi midi, une vingtaine d'étudiants occupaient l'espace à l'entrée du pavillon des arts de l'Université McGill.

Plusieurs tentes étaient installées sous une banderole qui appelle à investir dans la communauté et non dans le pétrole et le charbon . Depuis lundi dernier, des dizaines d'étudiants se relaient pour manifester. Certains dorment, mangent et étudient sur place.

Léo Ortega a mentionné à La Presse canadienne que ça fait 10 ans que des étudiants demandent à l'université de retirer ses actifs du secteur des énergies fossiles.

« Nous exigeons le désinvestissement non seulement de l'industrie des carburants mais aussi des entreprises de défense militaire comme Lockheed Martin. » — Une citation de Léo Ortega, étudiant en philosophie et militant au sein de Divest McGill

Alors que des manifestants commencent à distribuer de la pizza aux occupants , quelques étudiants en biologie font un détour par le pavillon des arts pour s'informer à propos de l'occupation .

On a des cours qui nous enseignent les conséquences des changements climatiques, mais l'université investit dans les énergies fossiles. C'est incohérent : il y a une discontinuité avec ce qu'on nous enseigne , déclare ainsi Majdi Hunter Batal.

Cet étudiant dit s'être déplacé pour en apprendre davantage sur les revendications des étudiants qui occupent l'entrée du bâtiment.

Au même moment, vendredi midi, des étudiants de l'Université de Montréal publiaient un communiqué dans lequel ils revendiquaient avoir installé une bannière portant le slogan Action climatique maintenant sur l'emblématique tour du pavillon Roger-Gaudry de l'UdeM.

Ces étudiants demandent également le désinvestissement de la totalité des actifs de leur université dans le secteur des énergies fossiles.

Considérant le dernier rapport du GIEC qui nous sommait de réduire urgemment nos émissions de gaz à effets de serre, on trouve incohérent et incroyablement cynique que notre université continue à investir dans les énergies fossiles , a déclaré Quentin Lehmann, militant au sein de l'Écothèque, un regroupement d'étudiants militants.

L'UdeM veut bouger dans les mois qui viennent

Selon un courriel transmis à La Presse canadienne par la relationniste Geneviève Omeara, le fonds de retraite de l'UdeM a investi près de 78 millions de dollars dans le secteur pétrolier et gazier.

La relationniste a souligné que ce fonds de retraite possède sa propre gouvernance et est donc administré par son comité de retraite et non pas par l'UdeM .

Toutefois, l'université administre également un fonds de dotation dans lequel 14 millions de dollars sont placés dans l'industrie du pétrole, du gaz naturel et des combustibles.

Actuellement, nous n'avons pas de politique de désinvestissement du secteur des énergies fossiles pour le fonds de dotation, mais c'est un enjeu qui reste à l'étude de manière continue , a indiqué la porte-parole Geneviève Omeara.

Dans un texte publié récemment sur le site de l'université, le recteur Daniel Jutras a indiqué que l'établissement d'enseignement réfléchit et fait du chemin sur l'enjeu du désinvestissement. On veut bouger dans les mois qui viennent, mais de façon raisonnée et informée .

Rappelons qu'en 2019, l'Université de Montréal s'était jointe à une dizaine d'autres établissements d'enseignement supérieur pour souligner qu'elle reconnaissait la nécessité de lutter contre la menace des changements climatiques.

L'UdeM avait signé une déclaration dans laquelle elle s'engageait à atteindre la carboneutralité pour 2030 ou 2050 au plus tard, à mobiliser davantage de ressources pour la recherche axée sur les mesures pour remédier aux changements climatiques et pour faciliter le développement de compétences et à accroître l'accès à l'éducation relative à l'environnement et au développement durable dans les programmes d'enseignement, sur les campus et dans les programmes de sensibilisation des communautés .

McGill soutient avoir réduit ses placements

Dans un courriel envoyé à La Presse canadienne, l'Université McGill a affirmé avoir déjà réduit de moitié ses placements dans les actions des 200 plus grandes sociétés figurant dans la liste Carbon Underground 200 .

Carbon Underground 200 fait référence à une liste compilée par la firme américaine FFI Solutions, qui publie des données sur les 100 entreprises publiques qui détiennent les plus grosses réserves de pétrole et de gaz naturel ainsi que sur les 100 entreprises publiques qui possèdent les plus grosses réserves de charbon.

La porte-parole de l'Université McGill, Cynthia Lee, a indiqué que les placements de l'université dans ces secteurs étaient passés d'environ 2 %, soit environ 32 millions de dollars en septembre 2019, à moins de 1 %, soit environ 17 millions de dollars .

Mme Lee a ajouté que l'établissement a adopté une approche innovante qui vise à investir dans les énergies renouvelables, les technologies propres, l'efficacité énergétique, la construction écologique, la prévention de la pollution, l'eau durable et d'autres fonds à faible émission de carbone .

Des universités font le choix du désinvestissement

Depuis quelques années, un nombre croissant d'universités, souvent pressées par les étudiants, font le choix de ne plus investir dans les combustibles fossiles.

La Fondation de l'UQAM affirme ne plus avoir de placements dans le secteur des énergies fossiles depuis 2018.

L'Université Laval a promis de se débarrasser progressivement de ce type d'actions. Depuis le 31 août 2021, la Fiducie a cessé complètement tout investissement dans des entreprises figurant sur le Carbon Underground 200 , selon un communiqué publié sur le site de l'établissement.

En 2019, la fondation de l'Université Concordia s'est engagée à effectuer 100 % de placements durables d'ici 2025 et à renoncer complètement à investir dans le charbon, le pétrole et le gaz.