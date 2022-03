Sondage sur le logement au Témiscamingue

Le sondage s'adresse aux propriétaires, aux personnes qui recherchent un logement et aux employeurs qui ont eu du mal à loger leurs employés.

La MRC et la Société de développement du Témiscamingue SDT souhaitent brosser un portrait des besoins en logements ainsi que de l’offre et de la demande.

C'est important pour nous d'avoir vraiment un portait complet de la situation, c'est pour ça que le sondage touche trois types de clientèle différents, en plus on fait un inventaire sur le territoire pour voir où sont les édifices disponibles qui pourraient facilement être utilisés ou convertis comme logements , explique la préfète Claire Bolduc.

La préfète de la MRC du Témiscamingue, Claire Bolduc. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Les résultats du sondage qui prend fin le 18 mars serviront éventuellement à proposer un plan d'action pour améliorer l'offre en logement dans la région.

Claire Bolduc veut agir avant que le problème ne devienne un frein au développement.

Ça devient une difficulté supplémentaire en ce moment. C'est beaucoup plus long de trouver du logement convenable pour les personnes. Il faut savoir qu'au Témiscamingue, on procède beaucoup par le réseau qui va permettre d'avoir connaissance des logements à louer , fait savoir la préfète.

Et d'ajouter que le Témiscamingue n'est pas un endroit où il y a plein d'édifices à logements qui sont disponibles. Conséquemment à ça, on veut vraiment faciliter l'accès au logement, la connaissance et les échanges entre ceux qui ont des logements à louer et ceux qui sont à la recherche de logement, les nouveaux arrivants [notamment]. On veut agir avant que ça ne devienne un frein à notre développement. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, mais on est sensibilisé aux difficultés de plus en plus grandes qui touchent les nouveaux arrivants. En conséquence on veut vraiment agir avant que ça ne devienne un problème vraiment complexe , dit-elle.

Ce sondage apparait dans la foulée du lancement il y a un mois de la Politique d’accueil et d’établissement durable des nouveaux arrivants de la MRC de Témiscamingue.