Retour à un semblant de normalité pour les bars et les restaurants

Depuis ce samedi, il n'y a plus de limites au nombre de clients pouvant s'asseoir à une même table. La danse et le karaoké sont également de nouveau permis. De plus, le passeport vaccinal n'est plus requis dans ces établissements.

Pour les tenanciers de bars et restaurants, c'est un retour à un semblant de normalité après deux années de restrictions.

Pour vrai, on est très excités de pouvoir rouvrir à pleine capacité. Aussi de retrouver des clients que ça fait deux ans qu'on n'a pas vus. Donc ça, ça va faire une grosse différence , se réjouit Maxim Harrison, gérante du Cabaret de la dernière chance à Rouyn-Noranda.

Le Cabaret de la dernière chance, à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Félix B. Desfossés

D'un point de vue financier, la levée de ces mesures sanitaires représente une forme de soulagement, comme le témoigne Jean-Philippe Perrier, copropriétaire du restaurant Horizon Thaï à Rouyn-Noranda.

Dans notre cas, on avait la livraison et les plats pour emporter qui aident beaucoup, mais pour ceux qui ne pouvaient pas faire ça, une salle à 50 %, c’est difficilement rentable. Donc de pouvoir la remplir à nouveau, c’est certain que ça va faire du bien, autant au moral qu'au portefeuille , affirme-t-il.

Malgré tout, l’impact des fermetures partielles et complètes continuera de se faire sentir, selon Philippe Lord, propriétaire et président de la microbrasserie le Prospecteur.

La pandémie a fait quelque chose qui a fait très mal, c’est d’avoir un peu cassé les habitudes des gens de sortir au restaurant et dans les bars , pense-t-il. Il reste à voir ça va durer combien de temps, peut-être que je me trompe aussi. La tendance à sortir dans les bars était déjà à la baisse, donc c’est sûr que ça n’aidera pas.

Malgré les assouplissements, l'industrie de la restauration fait toujours face à d'importants défis. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Cependant, la santé publique rappelle que même si la situation s'améliore, la COVID-19 continue de se propager.

Le directeur de la santé publique par intérim en Abitibi-Témiscamingue, Stéphane Trépanier, souligne qu'il faut demeurer prudent.

Oui, on peut s’attendre à peut-être plus de cas et on va devoir suivre ça très attentivement, mais en même temps, je pense que c’est une volonté qui est correcte de vouloir aller lentement de cette attitude-là de vivre avec le virus, considérant que beaucoup de personnes sont vaccinées. Peut-être un peu moins dans les groupes qui pourraient fréquenter les bars, la tranche d’âge des 20-40 ans , a-t-il dit lors du point de presse du Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue.

Du côté des tenanciers de bars et restaurants, on fait confiance au bon jugement de la clientèle.

On va se fier à nos clients, qui sont toujours géniaux. On va s’attendre à ce que les mains soient quand même désinfectées et à ce que les gens portent le masque si nécessaire , estime Maxim Harrison.

Quant au port du masque, il ne sera plus obligatoire d’ici la mi-avril, selon les annonces du gouvernement.