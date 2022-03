À la découverte de Jean Paul Riopelle à la bibliothèque Lisette-Morin de Rimouski

Vingt ans après la mort du peintre Jean Paul Riopelle, l’autrice et fille de l’artiste, Yseult Riopelle, a fait un don de 40 lots du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle à 34 bibliothèques publiques et cinq réseaux de bibliothèques dans la province, dont la Ville de Rimouski.

Ainsi, six volumes qui retracent l’œuvre du peintre des années 1940 à 1970 seront disponibles pour consultation à la bibliothèque Lisette-Morin à Rimouski.

Le Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle est un ouvrage qui répertorie les œuvres de l’artiste. Il est une référence pour mieux comprendre, mieux découvrir l’œuvre, les techniques, l’historique et la chronologie. C’est en images et en textes, un outil de recherche , explique la directrice générale de la Fondation Jean Paul Riopelle, Manon Gauthier.

Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Riopelle et Yseult Riopelle, autrice et fille de l'artiste sont au centre de la photo (archives). Photo : Fondation Jean Paul Riopelle

Ayant comme ambition de continuer à faire rayonner l’art de Riopelle et de rendre hommage au travail colossal de recherche et d’écriture de l’autrice Yseult Riopelle, la Fondation a fait un appel aux réseaux de bibliothèques de la province pour trouver preneur. Les œuvres sont aussi présentes dans d’autres bibliothèques de la Gaspésie.

Jean Paul Riopelle a réalisé environ 7000 œuvres, selon la directrice générale de la Fondation Jean Paul Riopelle, Manon Gauthier. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

C’est véritablement de pouvoir générer ce rapprochement-là : d’amener la population à découvrir ou à renouer avec Riopelle. Ça passe aussi par la jeunesse , ajoute Mme Gauthier. Le don de catalogues aux bibliothèques, qui sont notre 3e lieu de vie — ce sont des lieux d’apprentissage, de culture, de savoir —, permet de mobiliser les jeunes. C’est très important parce que c’est là aussi où s’éveillera la jeunesse artistique de demain .

En tant que bibliothécaire, ce que j’apprécie, c’est de pouvoir donner à l’ensemble de la population rimouskoise un travail de cette qualité-là sur un de nos grands artistes québécois. C’est un ouvrage qui peut répondre aux experts et aux chercheurs, mais qui est une belle porte d’entrée pour se familiariser avec le travail de Riopelle , renchérit pour sa part le chef de la division des bibliothèques de Rimouski, David Nadeau.

David Nadeau est chef de la division des bibliothèques de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Il précise que le Catalogue de Jean Paul Riopelle sera exposé au salon de lecture à la mezzanine de la bibliothèque Lisette-Morin. On va les mettre en consultation, mais on ne va pas les louer pour l’instant. Ça demeure des volumes fragiles et assez uniques , mentionne M. Nadeau.

« On souhaite encourager les Rimouskois à venir à la bibliothèque. Le temps ralentit ici. C’est un endroit propice pour se donner le temps. » — Une citation de David Nadeau, chef de la division des bibliothèques à la Ville de Rimouski

Le don des différents tomes du Catalogue raisonné se veut également un vaste prélude au programme pédagogique Studio Riopelle élaboré par la Fondation Jean Paul Riopelle et grâce à une contribution du ministère du Patrimoine canadien.