Fini la présentation du passeport vaccinal

Les salles de spectacles, les lieux publics et de divertissement peuvent aussi ouvrir au maximum de leur capacité également dès ce samedi.

Si plusieurs poussent un soupir de soulagement, d’autres se sentent encore inquiets des répercussions de cette étape importante dans le processus de déconfinement présenté par le gouvernement du Québec.

Entre soulagement et inquiétude

Au cinéma Le tapis rouge de Trois-Rivières, ces nouvelles mesures sont accueillies avec soulagement. À l’émission En direct, Paul Langevin, copropriétaire du cinéma, confiait que l’obligation de présenter le passeport vaccinal accaparait un employé à plein temps.

Il constate par contre que sa clientèle éprouve des sentiments partagés avec la tombée de cette mesure et celle du nombre de spectateurs qui n’est plus limité. Y’a une partie qui est très contente, puis une autre partie qui nous dit qu’ils sont inquiets. Là, ça va être le retour des non-vaccinés, ça les inquiète un peu , indique Paul Langevin.

Les copropriétaires et le personnel tentent de rassurer les gens. Le port du masque demeure obligatoire. La désinfection des mains semble être un rituel qui restera en place de façon permanente pour la direction du cinéma Le tapis rouge. La désinfection des mains, on l’a installé à l’entrée du cinéma [...] même après, quand tout va être enlevé, nous on va garder ça. Pour que, quand les gens entrent dans le cinéma, ils se désinfectent les mains, tout simplement , ajoute-t-il.

Du chemin à faire

Même si les choses se sont beaucoup améliorées pour les propriétaires de salles de cinéma, Paul Langevin constate que l’entreprise n’a pas retrouvé son rythme d’avant la pandémie. Même on est loin de là ! On est content, ça va bien, on a quand même beaucoup de monde , mentionne-t-il, mais il confie que de devoir refuser du monde parce que la salle est pleine, ça ne lui est jamais arrivé depuis deux ans.