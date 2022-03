Succès pour le défi ski Leucan au Mont Bélu et au Valinouët

Le directeur des dons pour Leucan au Saguenay-Lac-St-Jean, Jacques Tremblay, est ravi de voir qu’après deux ans d’absence, le défi ski Leucan est toujours aussi populaire.

C’est un retour en présentiel avec l’assouplissement des mesures, on a 50 équipes qui relèvent le défi. C’est toujours un peu inquiétant quand on s’absente du marché pendant si longtemps. On se dit : "est-ce que nos gens seront toujours au rendez-vous?" Je vous confirme que oui , s'exclame-t-il en entrevue téléphonique.

Les skieurs devaient dévaler une descente à l’heure pendant la journée afin de compléter le défi. Les dernières précipitations ont laissé un bon 12 centimètres de neige sur les pistes du Valinouët.

C’est une activité très familiale, donc beaucoup d’enfants et on a 16 équipes corporatives, notamment Desjardins, Niobec, Raymond et Chabot et on a même une équipe de La Tuque qui a participé au défi du Valinouët et au défi du Mont-Bélu , a alors précisé Jacques Tremblay.