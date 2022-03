Les Chiclettes avec un grand F sont au Manitoba

Cette troisième production du trio musical et humoristique franco-ontarien voyage sous le nom Sérieux? Bravo! et précède la sortie de leur microalbum prévu à l’été 2022.

Ce microalbum est composé de cinq chansons originales, dont F World parue le 9 mars dernier.

Le titre de cette chanson est directement inspiré de thématiques importantes pour le trio. Le mot femme devrait s’épeler avec un "F" majuscule , peut-on lire dans le communiqué de presse de la tournée.

Ce nouveau morceau s’inscrit dans un renouveau que Les Chiclettes ont décidé d’embrasser pour ce retour qui se veut plus proche de leur public.

Les Chiclettes entame la tournée de leur troisième album « Sérieux? Bravo! » Photo : Jen Squires

Humour musical et féminité

Les Chiclettes, incarnées par Nathalie Nadon (Simone), Geneviève Cholette (Vivi exceptionnellement remplacée par Stéphanie Visconti) et Julie Kim (Huguette) ont souhaité briser le 4 e mur .

On était un petit peu tannées de ne pas inclure le public dans nos spectacles. Donc on voulait briser le 4e mur. C’était un désir en dedans de nous d’aller chercher la foule et de rire avec nous [...] on les prend plus à témoin , justifie Julie Kim.

Il s’agit aussi d’un moyen de faire passer des messages qui leur tiennent à cœur.

Pour Nathalie Nadon, il s’agit aussi une manière de se présenter qui est plus dans le stand up pour faire passer nos messages [...] on traite toutes sortes de choses comme le féminisme, l’âgisme, les tâches ménagères, le statut de la femme. C’est toujours fait dans l’humour et l’autodérision.

Si Les Chiclettes conservent leur style rétro des années 1940, elles souhaitent aussi faire réfléchir sur notre société actuelle grâce à l’intervention de leurs trois personnages hauts en couleur.

« En se créant des personnages, on peut parler de plus de choses. » — Une citation de Julie Kim, alias Huguette

On se rend compte que les thèmes qu’on traite, ça n’a pas tellement changé, évolué [...] Je pense que c’est ça qui amuse beaucoup les gens finalement. On dit même que la pandémie a beaucoup ramené les femmes à la maison , explique Nathalie Nadon.

« Finalement les années 40 et les années 2000, c’est pas mal la même affaire, sauf avec peut-être des ressources différentes. » — Une citation de Nathalie Nadon, alias Simone

Si Les Chiclettes abordent des thématiques liées à la condition féminine, elles ne se revendiquent pas pour autant féministes.

On n’est pas là pour aller aux barricades, mais on veut faire avancer les choses et on veut surtout faire réfléchir les gens , précise Julie Kim.

Nathalie Nadon ajoute que ces sujets concernent d’ailleurs finalement tout le monde, y compris les hommes : S’ils ne se reconnaissent pas personnellement, ils vont certainement reconnaître leur mère, leur sœur, leur cousine, leur tante, leur grand-mère…

Le trio définit d’ailleurs davantage son spectacle comme de l’humour musical rétro engagé grand public accessible franco-ontario avec de la danse .

Les Chiclettes en spectacle Photo : Dan Jardine

Le féminin au service d’un monde meilleur

En 2016, Les Chiclettes ont créé une bourse d’études qui s’appelle #Jemaime .

Cette bourse d’études dotée de 1500 $par année vient en aide aux femmes qui voudraient retourner aux études.

Les six dernières récipiendaires de la bourse ont ainsi pu retourner soit au collège soit à l’université.

Ce fonds de dotation géré par la fondation franco-ontarienne en Ontario est financé par les profits générés par les marchandises des Chiclettes.