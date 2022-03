Macron et Scholz échouent à convaincre Poutine d’arrêter la guerre en Ukraine

Un énième échange téléphonique du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz avec Vladimir Poutine « n'a pas permis de déceler chez le président russe de volonté de cesser la guerre en Ukraine ».

Au terme de cette discussion de 75 minutes entre les trois hommes, la seconde en deux jours s'est focalisée sur la demande de Paris et Berlin sur un cessez-le-feu immédiat et sur l'amorce d'une solution diplomatique .Paris et Berlin qualifient de mensonges les accusations de Vladimir Poutine sur des violations flagrantes du droit humanitaire par les forces ukrainiennes.

Ces discussions ont lieu au lendemain du sommet européen de Versailles, où les 27 se sont entendus pour doubler les financements pour des armes à l'Ukraine.

Approche fondamentalement différente de Moscou

Le président Zelensky, qui a également parlé à Emmanuel Macron et Olaf Scholz, a dit constater une approche fondamentalement différente de Moscou dans les pourparlers.

Les négociateurs russes et ukrainiens, a-t-il expliqué, ont commencé à discuter de sujets concrets plutôt que de se lancer des ultimatums.

Plus tôt, le président affirmait que Moscou était en train d'envoyer des renforts en Ukraine , alors que plusieurs villes étaient sous un bombardement continu des forces russes.

Il a jugé que les pays occidentaux devraient être davantage impliqués dans ces négociations, saluant par la même occasion les efforts du premier ministre israélien, Naftali Bennett, pour tenter de servir de médiateur entre l'Ukraine et la Russie.

M. Zelensky a ajouté avoir suggéré à Naftali Bennett d'organiser des pourparlers à Jérusalem.