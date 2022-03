L’Arabie saoudite pourrait-elle gracier Raïf Badawi ?

Sylvana Douaihy, chercheuse au Centre de recherche société, droit et religion de l'Université de Sherbrooke croit que le royaume saoudien pourrait accorder sa grâce au blogueur et lever son interdiction de voyager.

Ce qui a été annoncé par l'Arabie saoudite, c'est ce à quoi on s'attendait. On interdit habituellement à tous les défenseurs des droits humains de voyager après leur sortie de prison. [...] Dans le cas de M. Badawi, comme dans d'autres, il peut être gracié. Habituellement, quand le ramadan approche, le roi peut gracier certaines personnes qui ont été condamnées pour toutes sortes de délits ou de crimes.

« On ne sait pas si M. Badawi pourrait bénéficier de cette tradition, qui est très présente au royaume. » — Une citation de Sylvana Douaihy, chercheuse au Centre de recherche société, droit et religion de l'Université de Sherbrooke

S'il n'a pas droit à ce traitement, qui est accordé en fonction du choix du royaume saoudien, Raïf Badawi devra se rabattre sur le tribunal pour espérer voir ses conditions de remise en liberté levées, ajoute la spécialiste.

Il faut faire appel au tribunal pour voir s'il peut revenir sur sa décision, mais pour le moment, rien n'indique qu'il y a de fortes chances que ce qui a été décidé soit changé , a fait savoir Sylvana Douaihy.

Le Canada limité dans son champ d'actions

À la suite de la libération de Raïf Badawi, vendredi, Amnistie internationale a réitéré sa volonté de faire pression sur l'Arabie saoudite afin que Raïf Badawi puisse sortir du pays. De plus, l'organisme demande au Canada d'entreprendre des actions plus concrètes visant à influencer le royaume.

La chercheuse au Centre de recherche société, droit et religion de l'Université de Sherbrooke croit cependant que ce n'est pas si simple pour Ottawa d'influencer l'Arabie saoudite.

M. Badawi n'est pas citoyen canadien et même s'il l'était, l'Arabie saoudite ne reconnaît pas la double citoyenneté en vertu du droit international. Alors le Canada peut continuer à faire de la pression comme n'importe quel autre pays dans ce dossier, pour demander la levée des conditions de libération, mais c'est le maximum qui peut être fait pour le moment , soutient-elle.

Des tensions politiques persistantes entre le Canada et l'Arabie saoudite font également croire à la chercheuse que le Canada n'a pas une grande marge de manœuvre.

« Considérant les tensions qu'il y a entre les deux pays et les intérêts stratégiques et économiques du Canada et du royaume, je ne vois pas comment le Canada pourrait renforcer son intervention dans le dossier de M. Badawi. » — Une citation de Sylvana Douaihy, chercheuse au Centre de recherche société, droit et religion de l'Université de Sherbrooke

.Malgré tous ces obstacles, Sylvana Douaihy garde espoir.

Le prince héritier se veut réformateur et ouvert. Il est déterminé à libéraliser le royaume, qui est rigoriste et ultra conservateur, en créant un secteur de loisirs et en développant le secteur des arts. [...] C'est dans le sens de ce qu'a demandé déjà Raïf Badawi et c'est pourquoi il a été condamné.

« Vu cette ouverture, on peut peut-être voir dans les prochains mois ou les prochaines années un changement dans la condamnation et dans les conditions de libération de Raïf Badawi. » — Une citation de Sylvana Douaihy, chercheuse au Centre de recherche société, droit et religion de l'Université de Sherbrooke

L'experte considère néanmoins que les conditions de vie du blogueur saoudien seront nettement améliorées en comparaison à son quotidien des 10 dernières années en prison.